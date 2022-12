Mercatini di Natale, numeri da record per l'Immacolata: 35 mila i turisti arrivati a Trento, in migliaia anche a Rovereto e sold out le strutture alberghiere

Contenuto sponsorizzato

TRENTO. Il Natale a Trento e Rovereto parte con il botto. "Soltanto nel capoluogo trentino sono arrivati 35 mila turisti da fuori, 95% dell'occupazione ricettiva tra alberghi, e 500 i camper". Sono numeri alti quelli raccolti nella giornata di giovedì 8 dicembre dall'Apt di Trento e Monte Bondone, riportati dall'assessora comunale Elisabetta Bozzarelli. Cifre in crescita nel week end, nonostante le previsioni di un meteo instabile.

Contenuto sponsorizzato

"Una giornata da tutto esaurito - aggiunge Bozzarelli -. Da registrare come uno dei Natale da record per noi. Tanta soddisfazione anche da parte di tutti gli operatori economici del centro, soprattutto per bar e ristoranti. C'è una grande voglia di vivere appieno la magia del Natale. La nostra città sta creando una propria identità su questo fronte e può vivere di turismo. Con l'Apt di Trento è stato fatto un ottimo lavoro consolidato negli anni".

Una "boccata d'aria" dopo due anni di restrizioni. Ora dalla ristorazione alle strutture ricettive, tra alberghi, case vacanze e B and B, è un quasi "tutto pieno". "I turisti a pranzo - dichiara il sindaco di Trento Franco Ianeselli - che pianificavano il pomeriggio ai mercatini, quelli che invece progettavano di andare al Muse. Ho visto bambini felici di pattinare alle Albere. Dopo due anni di pandemia è stupendo vedere la nostra Trento tornare a riempirsi, migliaia di persone che la scelgono per vivere giornate di festa. Il Covid, con il suo carico di lutti e fatica, ci ha insegnato a godere appieno di questi momenti. Grazie a tutti quelli che, dal Comune all'Apt e a tutti gli operatori economici, sono al lavoro per fare di Trento una meravigliosa città del Natale".

Contenuto sponsorizzato

Per il weekend sono attesi però numeri ancora più alti. "Ci stiamo preparando a un afflusso di veicoli notevole - sostiene Luca Sattin, comandante del corpo di polizia locale - soprattutto nella giornata di sabato 10 dicembre per cui siamo stati allertati dalla Provincia". Si prospetta infatti molto traffico sulle arterie principali in ingresso in città, in particolare sulla tangenziale. Nel weekend verranno quindi "dispiegato tutto il personale possibile per gestire la viabilità - conclude -. Per i turni di mattina e pomeriggio avremo in media 60-70 agenti in questi giorni. Di solito ne abbiamo la metà".

Boom di entrate anche per i mercatini in Vallagarina. "Alberghi e strutture ricettive piene anche a Rovereto - dice Giulio Prosser, presidente dell'Azienda per il turismo Rovereto - non solo grande afflusso di visitatori e turisti per i mercatini, ma anche gli eventi sono stati molto partecipati. Migliaia di persone che chiedono informazioni negli stessi uffici dell'Apt (Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo)".

Contenuto sponsorizzato

Una ripresa a pieni giri per il turismo trentino. Sono migliaia le persone attese per il ponte dell'Immacolata e l'avvio è stato davvero positivo per i Mercatini ma anche sulle piste da sci. A Madonna di Campiglio, Pinzolo e Folgarida Marilleva sono stati contati 25 mila primi ingressi, un esordio oltre ogni aspettativa e da record (Qui articolo).