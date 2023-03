A Nashville il miglior ristorante italiano è del trentino emigrato negli States Giovanni Francescotti: è lui a vincere Little Big Italy

NASHVILLE. Il miglior ristorante italiano di Nashville, capitale mondiale del country, parla trentino. A vincere, infatti, la puntata di Little Big Italy, la trasmissione in onda su DiscoveryPlus e sul Nove che vede lo chef romano Francesco Panella girare il mondo alla ricerca delle migliori cucine italiane, è stato Giovanni Francescotti.

''Sono nato a Stenico in Trentino - ha spiegato il ristoratore a Francesco Panella durante la trasmissione - e a sei anni siamo migrati in Inghilterra. Mio padre ha fatto il ristoratore, aveva due fratelli a Londra con dei ristorantini e ha lavorato con loro. Io ho fatto tutte le scuole a Londra anche se mia mamma per non farmi perdere il contatto con l'Italia, a 11 anni, mi ha fatto fare un anno di scuola in Italia. Poi, finite le scuole, ho aperto un ristorante con le mie sorelle a Rovereto. Si chiamava Pizzeria Garibaldi a Rovereto. Poi, nel 1981, mi sono detto 'vado in America' e sono andato a New York''. La puntata della trasmissione è andata in onda lunedì 27 febbraio e ieri è andata in replica sul 9.

La sfida, andata in scena nella città americana del Tennessee, vedeva in pista i clienti segnalatori della zona Angelo, super tifoso della Lazio e titolare del canale Planet Lazio, la professoressa Elena e il genovese Francesco. I ristoranti in gara scelti dai tre italoamericani erano la Bella Napoli, le Penne Pazze e da Giovanni. E a spuntarla è stato proprio il trentino d'America Giovanni Francescotti.

Giovanni, classe 1950, dopo la sua esperienza a Rovereto, come ha raccontato lui stesso, è emigrato a New York. Era il gennaio 1981 e qui è entrato a far parte del Castellano's sulla 55a strada ovest in quello che, all'epoca, era il ristorante italiano più in voga di Manhattan, con lo chef Ettore Alzetta dell'Harry's Bar di Venezia e tre dei suoi assistenti veneziani, oltre al maitre Gastone De Cal, che aveva lavorato come capo barista all'Hotel Danieli di Venezia per 30 anni. Giovanni divenne socio nel 1986 e poi nel 1987 aprì il ''Maruzzella'' sulla 77a strada e la 1a avenue e nel 1999 aprì ''Maruzzella due'' a Scarsdale New York con l'aiuto dello chef Giovanni Pinato.

E proprio con Giovanni Pinato si è trasferito a Nashville nel 2008 dove ha aperto il Ristorante Giovanni. Qualche giorno fa la consacrazione anche in Italia e nella sua terra d'origine con la vittoria della trasmissione. ''Sono più di 40 anni che Giovanni e Giovanni fanno assaggiare ottimo cibo italiano agli americani - ha concluso Panella - ed è proprio grazie a ristoratori come loro che la cucina del nostro paese è la più amata al mondo''.