Il volontariato del futuro? "Meno ingabbiato dentro le associazioni". Trento raccoglie il testimone di capitale 2024 da Cosenza e Trondheim

“If everyone did – se tutti lo facessero” è lo slogan scelto dall’Onu per questa 38esima Giornata mondiale del volontariato, che si celebra oggi 5 dicembre. Il sindaco Ianeselli e il presidente del Csv Casagranda sono rispettivamente in Norvegia e in Calabria: "Una giornata importante per noi. Per Trento arriva il riconoscimento più bello"

TRENTO. Persone più attente all'ambiente, cittadini e cittadine che si preoccupano della cura degli altri e del bene comune. E' questo il nuovo volto del volontariato trentino. “Un volontariato più liquido, meno ingabbiato dentro le associazioni” è il commento di Giorgio Casagranda, presidente del Csv, il Centro servizi volontariato del Trentino in occasione della Giornata mondiale del volontariato, che si celebra oggi, 5 dicembre.

“If everyone did – se tutti lo facessero” è lo slogan scelto dall’Onu per questa 38esima edizione, per sottolineare l'importanza e la potenza delle azioni collettive di solidarietà. Ed è proprio intorno a questo tema che è incentrato l'evento nazionale “Condividere, valorizzare, costruire”, promosso da Forum Terzo Settore, CSVnet e Caritas italiana, in programma a Cosenza, capitale italiana del volontariato 2023.

E proprio oggi Trento raccoglie il testimone da Cosenza e da Trondheim in Norvegia rispettivamente di capitale italiana ed europea del volontariato 2024.

“Una giornata importante per noi – aggiunge Casagranda, che in queste ore è nella città calabra, mentre il sindaco del capoluogo trentino Franco Ianeselli è in Norvegia – che segna ormai davvero il conto alla rovescia verso l'anno in cui saremo al centro del mondo del volontariato. La partita che stiamo affrontando è fondamentale e ci teniamo a farla nel migliore dei modi. Il primo grande appuntamento sarà il 3 febbraio con la visita del capo di Stato Sergio Mattarella: il suo arrivo a Trento avrà una rilevanza non solo per il mondo del volontariato ma per tutto il Trentino”.

“Il riconoscimento più bello – scrive il primo cittadino Ianeselli sulla sua pagina Facebook – è quello che avremo a Trondheim dove riceverò, a nome di tutta la comunità trentina, il testimone di capitale europea del volontariato 2024. Di questo dobbiamo essere tutti orgogliosi”.

In provincia una persona su cinque è impegnata in una delle quasi 4mila associazioni di volontariato sparse sul territorio trentino (sono 600 solo nel capoluogo): “spaziano dalla cultura allo sport, passando per il sociale e per tutte le espressioni in cui una persona possa identificarsi per donare il proprio tempo” aggiunge Casagranda.

Oggi il volontariato sta cambiando. “C'è un nuovo modo di fare volontariato, più 'liquido', meno ingabbiato dentro le associazioni e fatto di persone che dedicano il loro tempo per rendersi utili e far sì che ci sia una maggiore attenzione agli altri e all'ambiente e una maggiore cura del territorio e della comunità. La sfida delle istituzioni è intercettare questo mondo, farsi carico di queste novità che vedono protagonisti in particolare i giovani. Il tema ambientale per loro è fondamentale e noi, come istituzioni, dobbiamo aiutarli”.

Nella Giornata mondiale del volontariato saranno proprio i cittadini e le cittadine attivi ad essere i protagonisti della festa in programma questo pomeriggio, 5 dicembre, alle 17 a Palazzo Geremia a Trento.