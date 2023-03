L'artista trentino Fabio Vettori in Pediatria per insegnare ai bimbi a disegnare le sue ''formichine''

BELLUNO. Appuntamento particolare per i bambini ricoverati nel reparto di pediatria all'ospedale di Belluno. I piccoli si sono divertiti in un laboratorio speciale con Fabio Vettori.

Un’esperienza coinvolgente che, con album da disegno e tanti colori, ha portato grandi e bambini nel curioso mondo delle formiche.

L'artista trentino ha mostrato come disegnare le sue celebri formiche e ciascun bambino, con il suo aiuto, si è potuto cimentare in un disegno. Insieme ai piccoli degenti della Pediatria, c’erano anche i bambini della classe quinta della scuola primaria di Castion.

Le formiche di Fabio Vettori sono ormai da 50 anni impegnate a spiegare i veri valori della vita, a ricordare date, eventi, successi e insuccessi dell’uomo attraverso un lavoro da formichina: preciso, puntuale, minuzioso, ma soprattutto instancabile.

"Un grazie all’artista, alle maestre e agli operatori che hanno permesso la realizzazione di tante formichine e ai bambini della scuola di Castion che hanno trascorso la mattinata con i piccoli degenti", il commento dell'Ulss 1 Dolomiti.