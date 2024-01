Dopo la lezione a scuola i bambini 'raccontano' il lupo: "La sua casa è il bosco e l'uomo non deve sfamarlo". Scarian: "Intanto la politica continua a 'sonnecchiare'"

BELLUNO. "Mentre in Trentino la politica e le istituzioni, sul tema grandi carnivori, sonnecchiano, in Veneto si tende la mano a chi può portare conoscenza". Anticipa con queste parole, Paolo Scarian, amministratore della pagina Facebook "Fiemme e Fassa il ritorno del lupo", il progetto portato in ben 3 scuole, dedicato alla 'scoperta' dei grandi carnivori.

"Sono un artigiano del legno appassionato di lupi - fa notare Scarian - entrato nelle scuole in Veneto per raccontare questo affascinante grande carnivoro ai bambini". Il tutto è stato fatto in particolare grazie a "foto e video inediti da me realizzati in diversi anni di monitoraggio, utilizzati per 'impreziosire' (e supportare) le spiegazioni relative a quali sono le principali caratteristiche del lupo presente fra i nostri boschi e qual è il modo corretto di comportarsi in caso di incontro o nel caso di passaggio nei paesi", rivela.

Prima di iniziare, le maestre avevano raccolto una serie di domande dei bambini, che hanno consentito a Scarian di arrivare in classe con una scaletta precisa e puntuale, rispondendo così alle (davvero tante) curiosità dei più piccoli. Dopo l'intervento dell'appassionato, approdato nella scuola primaria di Domegge e Calalzo di Cadore, le maestre hanno raccolto dei brevi testi e/o disegni realizzati dagli alunni su ciò che li ha maggiormente colpiti.

"I bambini hanno imparato che il bosco è il territorio degli animali selvatici e che questi non devono essere disturbati - spiega Scarian -. Se anche vengono installate delle fototrappole, questo deve essere fatto con la massima discrezione e lasciando il meno possibile il proprio odore. Hanno imparato inoltre che gli animali selvatici non devono essere sfamati dall’uomo, perché questo non farebbe il loro bene, e che in paese non deve essere lasciato del cibo alla loro portata in quanto potrebbero abituarsi a venire fra le nostre case e questo significherebbe dover prendere dei provvedimenti in caso di pericolosità".

E aggiunge: "Sono stati sfatati molti luoghi comuni e credenze che girano intorno a questo animale e che sono principalmente frutto di disinformazione e scarsa conoscenza. Hanno imparato che i lupi non sono più a rischio d’estinzione e che se ci comportiamo nel modo corretto non sono un pericolo per l’uomo. Hanno scoperto che la convivenza con questo animale è possibile a certe condizioni. Dai testi da loro realizzati si evince che l’attenzione è stata molto alta e le informazioni recepite molto numerose".

Insomma, grazie agli incontri, per i piccoli studenti è stato possibile apprendere preziose conoscenze, fondamentali in tempi in cui quello della convivenza con i grandi carnivori è un tema più che mai attuale (che necessita di riflessioni ed azioni): "È stata una bellissima esperienza (realizzata a titolo gratuito) che mi piacerebbe poter riproporre altrove - conclude l'amministratore della pagina Facebook "Fiemme e Fassa il ritorno del lupo" -. Dispiace vedere che, mentre in Veneto si sostengono iniziative utili come questa, in Trentino la politica continui a 'sonnecchiare' e tacere, nonostante i (preoccupanti) fatti recentemente avvenuti".