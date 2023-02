Quattro puntate dedicate al Garda Dolomiti, ''Giorgione a casa tua'' va alla scoperta dei sapori del territorio. Ecco quando andrà in onda il nuovo format

Presto in onda sul canale 415 di Sky la prima delle quattro puntate del nuovo format “Giorgione a casa tua” dedicata ai sapori dell'ambito turistico di Garda Dolomiti

RIVA DEL GARDA. Il Garda Trentino ha ospitato nel novembre scorso il ristoratore e gastronomo Giorgio Barchiesi (in arte Giorgione) per registrare quattro puntate del suo nuovo format “Giorgione a casa tua” dedicate ai sapori dell'ambito turistico.

La prima puntata andrà in onda venerdì 24 febbraio alle 21 su Gambero Rosso Channel, canale 415 di Sky, ambientata a Riva del Garda dove Giorgione e l'esperto locale Nereo Pederzolli, giornalista de Il Dolomiti, si sono dilettati con pesce di lago, olio e broccolo.

Il nuovo format prevede infatti la visita presso alcuni produttori enogastronomici in compagnia di un esperto locale, con il quale Giorgione cucina diversi piatti utilizzando i prodotti che ha avuto modo di conoscere e pregustare.

Otto in totale le ricette che sono state realizzate - quattro preparate da Giorgione, quattro dagli esperti locali (Nereo, Evelyn, Arianna e Andrea) - con i prodotti e piatti tipici della zona, come gli gnocchi boemi della Valle di Ledro, la carne salada, il formaggio, il pesce di lago, il broccolo di Torbole, la noce del Bleggio, la grappa, tutte preparate presso le abitazioni degli esperti che si sono messi in gioco accogliendo Giorgione.

Dopo la prima puntata del 24 febbraio, la messa in onda delle successive è prevista per venerdì 3 marzo – Arco ed entroterra del Garda Trentino / Valle dei Laghi (esperta locale: Evelyn Dalgliesh) – con vino, distillati e carne salada; venerdì 10 marzo – Comano (esperta locale: Arianna Bonavida) – visita alle Terme di Comano, a seguire noci, formaggio e piccoli frutti; venerdì 17 marzo – Ledro (esperto locale: Andrea Pregl) – visita alle Palafitte di Molina, a seguire birra e liquori.