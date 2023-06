Un bar a misura di bambini per andare incontro ai genitori: dai giochi alle merende per i piccoli, a Tesero nasce "il primo 'family bar'"

"Lavorando per lungo tempo in un bar ci siamo accorti delle 'difficoltà' di alcuni genitori, che spesso non potevano godersi un pasto o un aperitivo perché dovevano correre dietro ai propri bimbi. Diventando mamma e papà a nostra volta, ci siamo trovati nella stessa situazione". Per rispondere alle esigenze di tutti, Giulia Farronato ha deciso di dare vita a 'family bar', luogo dove tutti, soprattutto i bambini, avranno la possibilità di "trascorrere tempo di qualità, senza annoiarsi"

TESERO. "Lavorando in un bar a Passo Rolle ci siamo accorti delle 'difficoltà' di alcuni genitori, che spesso non potevano godersi un pasto o un aperitivo poiché dovevano correre dietro ai propri bimbi. Diventando mamma e papà a nostra volta, ci siamo trovati nella stessa situazione". È la premessa al racconto di una grande novità che aprirà presto i battenti in località Stava, Tesero, risposta alle esigenze di grandi e piccini. "Abbiamo deciso di aprire un 'family bar' - anticipa la titolare Giulia Farronato a Il Dolomiti -. Sarà il primo in Trentino".

Prima "di questa nuova grande avventura", Giulia e Marco hanno lavorato per lungo tempo in un bar a Passo Rolle "con annesso negozio di souvenir - sottolinea Farronato -. Questo, fino all'avvento del Covid, che ci ha portati alla chiusura dell'attività. Un impiego che ci aveva fatto capire quanto difficile potesse essere a volte per i genitori con figli piccoli potersi godere anche un semplice aperitivo - prosegue -. Quando siamo diventati genitori anche noi, abbiamo vissuto un'esperienza analoga, ritrovandoci spesso nei ristoranti a rincorrere i nostri bambini".

Così, dopo essere venuti a conoscenza di un bando indetto dal Comune di Tesero, i due hanno deciso di partecipare, vincendolo: "Ci siamo aggiudicati la gestione del bar 'Stradivari' di Stava (per due anni con possibilità di rinnovo per altri due ndr), che sorge in una strada molto tranquilla e che, non a caso, non è mai stato molto 'fortunato'. Là, abbiamo deciso di creare un luogo dove (spesso) avremmo voluto poter approdare noi. Un bar nel quale grandi e piccini hanno la possibilità di trascorrere del tempo di qualità".

Nel nuovo "Stradivari" sarà infatti presto possibile trovare tutti i comfort possibili, dedicati ai bambini: "Dal fasciatoio con pannolini e salviettine, al vasino o riduttore per wc, o ancora la pedana per raggiungere più agevolmente il lavandino in bagno - racconta Giulia -. In sala non mancheranno tavolini e sedioline, libricini e giochi che spaziano dai Lego ai puzzle, senza dimenticare fogli e colori di tutti i tipi (come pennarelli, acquerelli o tempere ndr)".

All'esterno sono già stata installate "una casetta e una sabbiera" con un kit per i più appassionati 'scavatori', mentre un'altra zona è stataadibita agli 'attacchi d'arte', fra colori e rotoloni di carta, pronti per essere riempiti. "Abbiamo già 'testato' il locale con le nostre figlie e dobbiamo ammettere che funziona - rivela la titolare del bar con un sorriso -. Finalmente ci siamo potuti godere un aperitivo consapevoli che i nostri figli si stessero divertendo".

Accanto alle tante possibilità già presenti in loco (con tanto di menù con proposte di merende pensate proprio per i più piccoli), non mancheranno anche svariati eventi, "fra passeggiate lungo il fiume accompagnate dalla lettura di un libro e altre iniziative in collaborazione con realtà del territorio pensate per i bambini".

Ormai è tutto pronto, e non resta che attendere l'arrivo di sabato 3 giugno, data dell'inaugurazione: "L'orario, dal giorno di apertura in poi, sarà sempre lo stesso: dalle 07e30 alle 21. Offriremo non soltanto colazioni, merende ed aperitivi - conclude Giulia entusiasta - ma anche pranzi veloci e i brunch della domenica: non vediamo l'ora di cominciare".