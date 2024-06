All'asta le maglie della promozione in serie A2 Elite: all'asta su eBay le divise dell'Olympia Rovereto. I proventi saranno devoluti alla Fondazione Hospice Trentino

ROVERETO. Le maglie della promozione in serie A2 Elite all'asta su eBay. Con un obiettivo nobilissimo: raccogliere fondi per la Fondazione Hospice Trentino e le cure palliative pediatriche.

L'Olympia Rovereto, che due settimane or sono ha festeggiato uno storico passaggio nella seconda categoria nazionale di calcio a 5 vincendo i playoff, ha deciso di celebrare il meraviglioso risultato sportivo in maniera decisamente diversa dal solito.

Va bene la festa al palazzetto dello sport di Rovereto tenutasi la scorsa settimana (con la partecipazione di oltre 300 persone), ma non solo.

Le maglie da gioco ufficiali rossoblù personalizzate (e autografate) dei 14 giocatori giocatori che componevano la rosa della prima squadra sono state, infatti, messe all'asta a scopo benefico. Da ieri, giovedì 13 giugno, sino alle ore 23 di giovedì 20 giugno, si potranno effettuare le offerte (quella del fuoriclasse brasiliano Rafinha è già gettonatissima), partendo da una base d'asta di 50 euro ciascuna.

"Quest'anno - racconta Giorgia Grigoletti, che dell'Olympia Rovereto è una delle "anime", oltre a ricoprire il ruolo di responsabile marketing - abbiamo ricevuto tantissimo affetto da parte delle persone e siamo stati travolti da un incredibile entusiasmo. Con questa piccola iniziativa vogliamo provare a restituire una parte di tutte queste belle sensazioni, aiutando chi è meno fortunato di noi e un'associazione che fa un lavoro incredibile. L'invito per tutti, tifosi e non, è quello di scatenare l'asta su tutte le maglie, per raccogliere più denaro possibile da destinare alla Fondazione Hospice Trentino. E se qualcuno non riuscisse a comprare la maglia del proprio giocatore preferito, può sempre acquistarne un'altra, pensando allo scopo dell'iniziativa".

L'asta, dunque, è aperta. Per parteciparvi è sufficiente registrarsi ad eBay e collegarsi al sito all'indirizzo www.ebay.it/usr/olympiarovereto scegliendo la maglia che si vuole acquistare e poi effettuando l'offerta.