Sempre più donne scelgono la campagna: "In Italia 1 azienda agricola su 4 è 'rosa' ma mancano i sostegni per la maternità"

Donne Coldiretti: "Stiamo lavorando per superare le tante difficoltà che incontrano le imprenditrici in campagna, soprattutto quelle più giovani, a partire ad esempio dalla scarsa tutela nell'ambito della maternità dove il sostegno è davvero irrisorio"

TRENTO. "Sono quasi 200mila le donne italiane che hanno scelto campi e trattore". A dirlo, Coldiretti, che racconta l'analisi fatta su dati del registro delle Imprese e divulgata in occasione della festa dell'8 marzo: "Sono imprenditrici che hanno puntato sul settore agricolo abbattendo così barriere e pregiudizi e portando in campo un nuovo protagonismo tutto al femminile".

Quanto emerge dallo studio condotto è che oltre un'azienda agricola italiana su quattro (ossia il 28%) è oggi guidata da donne (in Trentino Alto Adige sono 4.720) "con una presenza che sta rivoluzionando il lavoro nei campi, dove sono capaci di spaziare dall’allevamento alla coltivazione, dal florovivaismo all'agriturismo, dalla trasformazione dei prodotti alla vendita diretta. Ma il vero motore delle nuove contadine sono anche le attività sociali come le fattorie didattiche e gli agriasilo, ma anche l’importante impegno per l’inserimento nel mondo del lavoro delle donne meno fortunate, vittime di violenze e soprusi".

Degna di nota, la 'quota giovane', con circa 13mila aziende femminili guidate da ragazze under 35 "che hanno puntato soprattutto sull’uso quotidiano della tecnologia - proseguono da Coldiretti -. Il rinnovato fascino della campagna per le donne trova riscontro nella comune convinzione che quello dell’agricoltura è diventato un settore capace di offrire e creare opportunità occupazionali e di crescita professionale, anche per le donne che sono peraltro destinate ad aumentare nel tempo".

Secondo l’indagine condotta da Donne Coldiretti le imprenditrici agricole sono quindi giovani e con un'alta professionalità, tanto che 1 su 4 (25%) è laureata (ma non sempre in settore agricolo): "Molte donne scelgono l'agricoltura dopo percorsi di studio o esperienze in settori molto diversi, anche per cambiare vita - viene fatto sapere -. Non a caso quasi la metà delle domande di primo insediamento in agricoltura delle misure dedicate agli under 40 provengono da ragazze".

"Oltre il 50% delle donne in campagna svolge più di una attività connessa alla produzione primaria - afferma il presidente di Coldiretti Trentino Alto Adige Gianluca Barbacovi -. soprattutto vendita diretta in azienda o nei mercati di "Campagna amica", agriturismo e trasformazione di prodotti agricoli. Le donne creano legami forti con il territorio e sono un vero e proprio presidio per la sopravvivenza e la valorizzazione delle aree rurali".

"In un settore a lungo considerato prerogativa dell'uomo – afferma Mariafrancesca Serra, responsabile nazionale Donne Coldiretti – la presenza femminile fa parte della nuova sfida sociale, per le tante donne che amano abbattere barriere e pregiudizi e guardano al futuro armate di un grande ed importante bagaglio culturale ed esperienziale. Donne che vedono nell’agricoltura il nuovo volano per la propria realizzazione professionale".

E conclude: "Per accompagnare questo percorso stiamo lavorando per superare le tante difficoltà che incontrano le imprenditrici in campagna, soprattutto quelle più giovani, a partire. Ad esempio, dalla scarsa tutela soprattutto nell'ambito della maternità dove il sostegno è davvero irrisorio e non riesce a coprire i costi di un’altra persona, visto che il lavoro agricolo non si può certo fermare".