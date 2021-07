A Tokyo sarà Italvolley a tinte gialloblu: convocati per le Olimpiadi Michieletto, Lavia e Sbertoli. Tra i 12 anche il trentino Galassi

Tra i "chiamati" dal Ct Blengini ci sono anche Giannelli, Juantorena, Vettori (che ha vinto il ballottaggio con Pinali) e Colaci, tutti in passato protagonisti con la maglia di Trento in ambito nazionale e internazionale. Nell'Italvolley femminile al centro c'è Raphaela Folie, probabile titolare nel sestetto di Davide Mazzanti: le vicecampionesse del mondo vanno a caccia di una medaglia

Alessandro Michieletto convocato dal Ct Blengini per le Olimpiadi di Tokyo

TRENTO. Alessandro Michieletto, Daniele Lavia e Riccardo Sbertoli volano a Tokyo. Il Ct dell'Italvolley Gianlorenzo Blengini ha diramato le convocazioni per i Giochi Olimpici, che prenderanno il via tra meno di tre settimane nella capitale nipponica.

Sarà una Nazionale a fortissime tinte gialloblu, visto che tra i 12 prescelti da Blengini per partecipare alla rassegna a Cinque Cerchi trovano spazio anche il centrale trentino, e prodotto del settore giovanile di via Trener, Gianluca Galassi e ben quattro ex, ovvero il regista Simone Giannelli, fresco di trasferimento a Perugia, l'opposto Luca Vettori, lo schiacciatore Osmany Juantorena e il libero Massimo Colaci.

Grande, ovviamente, è la soddisfazione del club trentino, che sta allestendo una rosa molto giovane ma, come certificato anche dalle convocazioni, di assoluto valore e gran prospettiva. Dopo la strepitosa annata Alessandro Michieletto, il più giovane della spedizione azzurra (deve ancora compiere 20 anni), si è meritato la convocazione e sarà probabilmente lui a giocare in diagonale con Juantorena in quello che è lo starting six "tipo" pensato dal Ct tricolore.

In Giappone ci saranno anche Daniele Lavia e Riccardo Sbertoli, entrambi freschi di arrivo a Trento: lo schiacciatore calabrese, prelevato da Modena, è arrivato nel "giro" azzurro solamente nel 2019, ma ha saputo bruciare le tappe, mentre il regista meneghino, ultimo acquisto ufficializzato dal club del presidente Diego Mosna, ricoprirà il ruolo di "vice" Giannelli in quello che appare come un passaggio di consegne tra l'ex palleggiatore gialloblu e colui il quale, nei piani futuri di Trentino Volley, dovrà far "girare" la squadra che si presenterà la via della prossima stagione.

Oltre ai tre aquilotti e ai tantissimi ex, il roster azzurro sarà completato dall'opposto Ivan Zaytsev (Luca Vettori sarà il vice: ha vinto il ballottaggio con Giulio Pinali, anch'esso fresco di trasferimento nel capoluogo), dallo schiacciatore Jiri Kovar (che, al momento, appare indietro nelle gerarchie rispetto a Michieletto) e dai centrali Simone Anzani e Matteo Piano.

L'Italia è stata inserita nella pool A: le avversarie degli azzurri nella prima fase saranno i padroni di casa del Giappone, la Polonia, il Canada, l'Iran e il Venezuela, mentre le prime due del rankig, Brasile e Stati Uniti, sono state poste nella pool B assieme a Russia, Argentina, Francia e Tunisia per quello che appare come il vero raggruppamento "di ferro" delle Olimpiadi.

In campo femminile, invece, nessuna sorpresa e anche lì la nostra regione sarà ottimamente rappresentata, visto che la bolzanina Raphaela Folie, centrale dell'Imoco Conegliano con cui si è laureata Campionessa d'Europa (e con cui ha vinto 3 scudetti, 3 Coppa Italia, 4 Supecoppe Italiane e un Mondiali per Club), farà parte della spedizione azzurra che andrà a caccia di una medaglia. Per la Nazionale in rosa il girone sarà di "ferro", visto che le avversarie saranno la Cina, gli Stati Uniti, la Russia, l'Argentina e la Turchia, mentre nell'altro girone (decisamente più agevole) sono state inserite Giappone, Serbia, Brasile, Corea del Sud, Repubblica Dominicana e Kenya.