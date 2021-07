Da Trento a Tokyo, ecco i trentini che gareggeranno alle Olimpiadi. Grandi speranze per Paternoster, Crippa e Battocletti

TRENTO. A soli quattro giorni dall’inaugurazione delle Olimpiadi la tensione si alza sempre di più. Per molti sportivi questa è l’occasione di una vita intera, l’opportunità per coronare anni di sforzi e sacrifici vincendo sotto gli occhi di tutto il mondo. Saranno in molti a rappresentare l’Italia (384 gli atleti qualificati) e arriveranno da tutte le regioni del Paese, anche dal Trentino.

In particolare sono otto gli atleti che partiranno da Trento con destinazione Tokyo: Letizia Paternoster, Nadia Battocletti, Yeman Crippa, Ruggero Tita, Ludovico Fossali, Gianluca Pozzatti, Gianluca Galassi, Gianni Moscon.

Letizia Paternoster, promessa del ciclismo trentino, a Tokyo gareggerà su pista nell’omnium, nel madison e nell’inseguimento a squadre. Il suo palmarès è già impressionante: su pista ha conquistato 2 argenti e 3 bronzi ai mondiali, 1 oro, 1 argento e 2 bronzi agli europei, senza contare i 16 ori guadagnati tra i mondiali e gli europei juniores. Dei risultati di tutto rispetto che fanno sperare bene per l’atleta trentina, classe ’99, che a Tokyo punterà sicuramente a una medaglia e potrebbe portare grandi soddisfazioni al mondo dello sport italiano e trentino.

Nel mondo della corsa dal Trentino arrivano due esordi: Yeman Crippa e Nadia Battocletti. Entrambi mezzofondisti ed entrambi alla prima esperienza a cinque cerchi, i due atleti trentini puntano a raggiungere le finali nei 5 mila metri piani.

Yeman Crippa è un atleta classe ’96 di origine etiope, ma residente in Trentino. È un mezzofondista italiano, specialista dei 3mila, 5mila e 10mila metri piani. In queste due ultime categorie detiene i primati italiani, oltre che a un palmarès di tutto rispetto. Crippa nella sua carriera ha già collezionato svariate medaglie, tra cui un bronzo agli europei, quattro ori, 1 argento e quattro bronzi agli europei di cross, senza contare quattro titoli italiani assoluti.

Battocletti invece è una delle ultime arrivate alle Olimpiadi. Classe 2000, la ragazza è cresciuta tanto negli ultimi mesi, arrivando a conquistare l’ambita qualificazione alla manifestazione dei cinque cerchi. Ventesima in quanto a tempi di iscrizione, la giovane trentina vorrebbe conquistare le finali dei 5mila metri, che sarebbero già un grande traguardo per lei, anche considerando la giovane età, che le permette comunque di avere tanto spazio per crescere e partecipare ad altre edizioni. Nadia si è appena laureata campionessa europea under23 nei 5mila metri, mentre nel 2018 e 2019 aveva conquistato i titoli di campionessa juniores agli europei di cross.

Tra i trentini spicca poi il velista roveretano Ruggero Tita: pluripremiato campione di vela italiano, già due volte campione del mondo (nel 2006 e nel 2018). A lui si aggiungono l’arrampicatore Ludovico Fossali, il triatleta Pozzatti e il ciclista Gianni Moscon. Per quest’ultimo c’è stata paura in queste ultime ore perché si trovava sull’aereo in cui è stato trovato un giornalista positivo. Per il momento però sembrerebbe che nessun altro sia stato contagiato (Qui articolo).