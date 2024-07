Sedici atleti trentini pronti ai giochi olimpici e paralimpici di Parigi: il saluto ufficiale delle istituzioni alla sede del Coni

Gli ultimi saluti ad atleti, tecnici e ufficiali di gara che in estate saranno protagonisti nella capitale francese. Applausi anche per Arianna Bridi, la sfortunata nuotatrice che sarà comunque a Parigi come ambassador di Casa Italia

TRENTO. Gli ultimi saluti, le ultime foto prima della partenza e da oggi nella mente dei talenti dello sport trentino ci sarà spazio solo per le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Parigi 2024.

Nella sede di via della Malpensada, il Coni e la vicepresidente della Provincia Francesca Gerosa ieri sera, sabato 13 luglio, hanno incontrato atleti, tecnici e ufficiali di gara trentini in procinto di partire alla volta di Parigi dove parteciperanno ai Giochi che inizieranno tra poco più di due settimane. Nella speranza di festeggiare quanti più successi possibili, a tutti loro è stato consegnato un piccolo portafortuna realizzato dall’artista Mastro 7.

“Siete davvero il nostro orgoglio – ha affermato la vicepresidente e assessore allo sport Francesca Gerosa – perché realizzate il sogno di ogni sportivo e avrete l’onore di rappresentare la nostra nazione alle Olimpiadi e Paralimpiadi. A fianco del tricolore che indossate ricordatevi che portate anche i colori del nostro Trentino".

A fare gli onori di casa la presidente del Coni Paola Mora che ha introdotto ogni atleta e sottolineato come i loro sogni siano i sogni di tutti gli sportivi e di tutti i trentini. Con lei anche il presidente del Comitato Paralimpico trentino Massimo Bernardoni: “Il movimento trentino - ha dichiarato - sarà rappresentato da due atlete, Francesca Bosio capitana della nazionale di sitting volley e la giovanissima Giuliana Chiara Filippi che parteciperà alle gare di salto in lungo e velocità, probabilmente la più giovane della delegazione. Siamo estremamente soddisfatti di avere due atlete alle Paralimpiadi estive; pur essendo più forti nelle discipline invernali stiamo crescendo anche in quelle nelle discipline estive”.

Presenti in sala la mezzofondista Nadia Battocletti e i velisti Nicolò Renna, Chiara Benini Filippi e Lorenzo Brando Chiavarini.

Ospite d’onore la nuotatrice Arianna Bridi che pur in possesso del pass non potrà prendere parte alle Olimpiadi come atleta, ma sarà presente a Parigi come ambassador di Casa Italia.

Non presenti fisicamente, ma hanno partecipato collegati online in quanto in raduno o in ritiro i pallavolisti Gianluca Galassi e Riccardo Michieletto, il mezzofondista Yeman Crippa, i velisti Giorgia Bertuzzi e Ruggero Tita, la ciclista Letizia Paternoster e il triatleta Gianluca Pozzatti.

Assieme agli atleti erano presenti, oltre ai diversi rappresentanti delle federazioni sportive trentine, il tecnico della nazionale olimpica di tiro con l’arco Amedeo Tonelli e l’ufficiale di gara del badminton alle Olimpiadi Andrea Chiappini.