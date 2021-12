Covid, Aquila Basket e Trentino Rosa Volley, trovati dei casi positivi nelle squadre. Rinviata la gara della Delta Despar

Foto di Aquila Basket Trento e Trentino Rosa

TRENTO. Torna a salire il numero dei casi Covid-19 anche nel mondo dello sport. Sono stati registrati un positivo nella squadra dell’Aquila Basket e cinque giocatrici nella Trentino Rosa Volley, che ha dovuto rinviare la sfida del 26 dicembre tra Monza e Trento.

Dolomiti Energia Basket Trentino comunica che, dai tamponi effettuati ieri pomeriggio al rientro a Trento è emersa la positività al Covid-19 di un componente del gruppo squadra. Il tesserato è asintomatico e in isolamento, ai sensi dei protocolli vigenti. I giocatori e il resto dello staff, i cui tamponi sono risultati negativi, hanno effettuato nella giornata di oggi un secondo test i cui risultati sono attesi per domani.

Trentino Rosa invece comunica che, dopo un controllo effettuato nella mattinata di oggi, sono risultate positive cinque giocatrici. Le persone coinvolte, tutte asintomatiche, stanno seguendo il protocollo sanitario e si trovano in isolamento fiduciario. La Lega pallavolo femminile ha predisposto il rinvio a data da destinarsi della sfida tra Vero Volley Monza e Delta Despar Trentino, prevista per il 26 dicembre e valida per l'ultima giornata del girone d'andata.