'Ndrangheta in Trentino, il processo 'Perfido' ostaggio del Covid: due imputati contagiati

Oggi è stata data notizia della positività di due dei quattordici imputati che si sono trovati quindi con un impedimento legittimo a poter partecipare all'udienza essendo stati posti in isolamento sanitario. Un terzo imputato, invece, non era presente ma per sua volontà. La prossima udienza si terrà il 18 febbraio

TRENTO. Sotto ostaggio del Covid e non solo per i problemi che si sono visti nel corso della prima udienza ma anche per quelli legati alla positività di alcuni detenuti. Non ha certamente una strada semplice il processo 'Perfido' nato dall'indagine che ha visto portare a galla in Trentino la presenza della 'Ndrangheta.

L'udienza che si è svolta oggi era stata fissata affinché il giudice potesse esprimersi sulle eccezioni che erano state inizialmente sollevate dalle difese degli imputati in ordine a dei problemi procedurali e all'incompetenza territoriale del tribunale di Trento.

Notizie di oggi, invece, è la positività di due dei quattordici imputati che si sono trovati quindi con un impedimento legittimo a poter partecipare all'udienza essendo stati posti in isolamento sanitario. Un terzo imputato, invece, non era presente ma per sua volontà.

Il giudice, preso atto del legittimo impedimento dei due imputati, ha quindi deciso di stralciare la loro posizione con l'apertura di un nuovo fascicolo e il rinvio della loro posizione ad una nuova udienza. Questo per permettere già oggi al Pubblico ministro di prendere posizione in merito alle eccezioni sollevate dalla difesa sulle quali, però, il giudice si esprimerà al prossimo appuntamento in corte d'Assise.

Dal canto suo il Pubblico ministero ha respinto tutte le eccezioni argomentando una per una quelle sollevate per i 12 imputati rimasti. Originariamente il decreto di giudizio era stato emesso per 18 persone. Il 15 dicembre scorso, in tre hanno dato il via ad un secondo filone del processo scegliendo un rito alternativo dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato notificato nei mesi scorsi. Si tratta di Giuseppe Paviglianiti, presidente dell'associazione Magna Grecia di Trento, Arafat Mustafà e Saverio Arfuso (QUI L'ARTICOLO).



L'udienza in corte d'Assise avvenuta il 21 gennaio (QUI L'ARTICOLO) ha riguardato quindi 15 persone imputate e tra queste, però, è stata stralciata la posizione anche Fabrizio De Santis che ha scelto un rito alternativo. Le persone coinvolte in questo filone del processo ''Perfido'' erano quindi diventate 14: Demetrio Costantino, Pietro Battaglia, Mario Giuseppe Nania e Domenico Morello. C'è poi Innocenzo Macheda, ritenuto secondo le indagini capo dell'organizzazione, Giuseppe Battaglia, Pietro Denise, Domenico Ambrogio, Giovanni Alampi, Antonino Quattrone e Alessandro Schina. Ci sono ancora Giovanna Casagranda, Federico Cipolloni e Vincenzo Vozzo. Ora il numero degli imputati del filo principale è diventato 12 e vi è una terza “costola” del processo con i due imputati risultati positivi e le cui posizioni sono state stralciate.

La prossima udienza si terrà il 18 febbraio. Mentre l'11 febbraio sarà la volta dell'udienza che riguarda la prima costola del processo e che vede tra gli imputati Giuseppe Paviglianiti, presidente dell'associazione Magna Grecia di Trento, Arafat Mustafà e Saverio Arfuso.