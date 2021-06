Evoluzioni e adrenalina, il Roller freestyle sbarca a Riva del Garda con il campionato interregionale Trentino-Veneto-Lombardia

L'appuntamento è per domenica 6 giugno in viale degli Oleandri al centro sportivo Cesare Malossini e la specialità della Federazione italiana sport rotellistici prevede delle spettacolari evoluzioni effettuate da atleti che con i pattini in linea si sfidano in manche di un minuto e mezzo

Foto di Daniele Mosna

RIVA DEL GARDA. Una giornata da alto tasso di adrenalina, sbarca a Riva del Garda il campionato interregionale Trentino-Veneto-Lombardia di roller freestyle.



(Foto di Daniele Mosna)



(Foto di Daniele Mosna)



A organizzare l'evento ospitato è l'associazione sportiva dilettantistica Easy Ramp, realtà nata nel 2019 e che ora vanta un centinaio di tesserati di tutte le età. Il sodalizio presieduto da Geanina Stet fin dalla nascita si propone di organizzare corsi e gare coinvolgendo giovanissimi e atleti che partecipano a competizioni nazionali e internazionali.



(Foto di Daniele Mosna)



Un obiettivo raggiunto già nel primo anno di vita, con la partecipazione a diverse gare sul territorio nazionale e l'allargamento del proprio bacino d'utenza. L'attività, pochi mesi dopo la fondazione dell'associazione, ha dovuto però fare i conti con l'emergenza Covid-19. Nel 2021 Easy Ramp è quindi ripartita più determinata che mai, tornando a organizzare corsi e allenamenti negli skate park di Trento, Pergine Valsugana, Riva del Garda e Mezzolombardo.



(Foto di Daniele Mosna)



Domenica a Riva del Garda sarà quindi la volta di un evento di altissimo profilo come il Campionato interregionale Trentino-Veneto-Lombardia. Il programma prevede alle 9.30 il ritrovo al “Go Fast Skatepark Creature” di viale degli Oleandri, con il “freeskate” (le prove libere) delle varie categorie dalle 10 alle 11. Dopo il briefing di rito tra dirigenti di società e giuria, via alle gare vere e proprie. A causa della pandemia, la manifestazione si svolgerà a porte chiuse.