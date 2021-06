Per la Bolghera scatta l'operazione A3: al Sanbàpolis (già sold out) arriva Savigliano nella finalissima d'andata dei playoff

La compagine trentina, dopo aver estromesso Mantova in semifinale, va a caccia di un traguardo storico e assolutamente insperato alla vigilia del campionato. All'impianto di via della Malpensada potrà accedere un numero di spettatori pari al 25% della capienza dell'impianto ma, già da giorni, i tagliandi sono introvabili con la palestra di Trento Sud che sarà un vero e proprio catino infuocato

Mirco Cristofaletti, uno dei punti di forza della Bolghera, impegnata sabato sera a Sanbapolis contro Savigliano (foto Marco Trabalza)

TRENTO. Un ultimo ostacolo tra la Ks Rent CercaSì Bolghera e uno storico traguardo chiamato serie A3. Tra il sodalizio trentino e la promozione nella terza serie nazionale sono rimaste solamente due partite e un'avversaria che risponde al nome di Gerbaudo Savigliano, compagine cuneese che a partire da sabato contenderà agli orange il salto nella categoria superiore.

Di fronte due grandissime rivelazioni del campionato di serie B che, a suon di risultati positivi, sono giunte fino all'atto conclusivo dei playoff: la gara d'andata si giocherà sabato al Sanbàpolis alle 20, mente il return match è in progarmma in Piemonte sabato 19 giugno alle ore 18

Come già accaduto nel turno precedente contro Mantova, la società di Trento Sud ha scelto di giocare al palazzetto di via della Malpensada e, per la prima volta in stagione, potrà abbracciare una parte dei propri tifosi, visto che l'accesso alle tribune sarà consentito ad un numero di spettatori pari al 25% della capienza complessiva: tutti i tagliandi disponibili sono già stati prenotati.

"Siamo alla stretta finale e vogliamo provarci fino in fondo, con carattere e determinazione - spiega Massimo Tait, allenatore della Ks Rent Cercasì Bolghera -. Le energie in questo momento della stagione non sono più moltissime ma l'entusiasmo che c'è attorno ci permette di andare oltre. Assieme allo staff abbiamo, come sempre, preparato nel dettaglio la partita e studiato il nostro avversario: si tratta di una squadra estremamente equilibrata, che come caratteristiche assomiglia parecchio a Viadana. Noi ce la metteremo tutta per provare a regalare questa soddisfazioni alla nostra società e ai nostri tifosi".

Indisponibili gli infortunati Bridi, Folie e Paoli, quest'ultimo ancora ai box per il problema muscolare accusato nel corrso di gara 1 contro Mantova, il probabile sestetto della Ks Rent Cercasì prevede capitan Consolini in regia in diagonale con Boesso, Cristofaletti e Baratto in posto-4, Bressan e Hueller al centro e Thei libero.

Il match verrà trasmesso anche in diretta streaming sul canale ufficiale Youtube della Pallavolo Trento Bolghera con telecronaca di Alessandro Blasio a partire dalle ore 19.45.

Gli arbitri del match saranno Paola Lops e Davide Pettenello. Per presentare nel migliore dei modi la finalissima dei playoff di serie B maschile, la Ks Rent Cercasì ha realizzato una splendida clip ricca di emozioni a cura di Marco Varrone, che vi proponiamo integralmente.



https://www.youtube.com/watch?v=SCu0E_xMkGg