Rinnovo quadriennale per Lele Molin, il coach confermato alla guida di Aquila Basket

Foto Daniele Montigiani - Aquila Basket Trento

TRENTO. Conferma per Emanuele Molin alla conduzione tecnica dell'Aquila Basket. Un rinnovo quadriennale per il coach veneto subentrato in corsa in questa stagione sulla panchina dei bianconeri.

Il coach di Dolomiti Energia Trentino è sbarcato a Trento nel 2017 in qualità di assistente allenatore di Maurizio Buscaglia; poi ha ricoperto questo ruolo anche nella gestione di Nicola Brienza.

L'esperienza di Brienza non si è rivelata particolarmente positiva. Nella prima stagione, 2019/20, l'Aquila Basket si è qualificata per Top 16 di Eurocup senza collezionare nemmeno una vittoria nella fase successiva, mentre i bianconeri si trovavano in nona posizione in serie A, quando il campionato è stato sospeso a causa dell'emergenza Covid-19.

Dopo un inizio discreto in Europa (sette vittorie consecutive) e un andamento balbettante in serie A, la situazione era precipitata da dicembre, un periodo particolarmente nero. Il 31 gennaio scorso era arrivato l'esonero per il coach canturino e la squadra era stata affidata a Molin. L'allenatore brianzolo in 17 match tra Europa e serie A ha collezionato 9 vittorie e 8 sconfitte, riuscendo a portare Trento alla sesta qualificazione ai playoff in altrettante stagioni in massima serie, un'impresa ritenuta perlomeno difficile, se non impossibile, da molti. Ora la società di piazzetta Lunelli e il tecnico hanno trovato un accordo per i prossimi 4 anni, fino al 2025, segno anche della volontà della squadra di creare un progetto sul lungo periodo, come aveva sostenuto il General Manager Salvatore Trainotti nella conferenza stampa della settimana scorsa.

Classe 1960, Molin è considerato tra i più apprezzati e vincenti tecnici di pallacanestro in Italia e in Europa. Dopo aver cominciato giovanissimo la sua carriera da allenatore a Mestre, dal 1985 al 2000 lavora a Treviso prima nelle giovanili e poi come assistant coach. Come coach della Dolomiti Energia ha riportato la squadra verso uno stile di gioco più simile a quello che aveva contraddistinto il periodo Buscaglia, concentrato sull'intensità di gioco e sulla difesa.

Sempre da assistente, Molin segue coach Ettore Messina alla Virtus Bologna (2000/02), poi di nuovo a Treviso (2002/05), quindi al Cksa Mosca (2005/09) e al Real Madrid (2009/11). A Madrid chiude la seconda stagione da capo allenatore dopo l'esonero di Messina. Nel 2011 torna in Italia a Cantù, lavorando come assistente di Andrea Trinchieri per due stagioni prima delle esperienze a Caserta e Unics Kazan (2015/17). Nel 2017 entra a far parte dello staff tecnico della Nazionale italiana come assistente allenatore.