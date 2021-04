Stefano Grassi sarà il nuovo presidente della Figc trentina: De Laurentis non raggiunge le 50 nomination

L'ormai nuovo numero uno di via Trener con 90 nominaton sbaraglia la concorrenza e sabato verrà eletto ufficiale "per acclamazione" in quanto candidato unico. Non riesce a De Laurentis il "colpo di mano": si ferma probabilmente a meno delle 42 nomination annunciate. Il programma del nuovo presidente? Si aspetta l'Assemblea di sabato per conoscerlo

L'avvocato Stefano Grassi, prossimo presidente del Cpa di Trento della Figc

TRENTO. Il dopo Pellizzari, dopo il breve interregno di Giorgio Barbacovi, si chiamerà Stefano Grassi. L'ufficialità si avrà sabato 17 aprile, quando il nuovo presidente del Comitato provinciale autonomo di Trento verrà eletto ufficialmente a capo della Figc trentina.

Non ci sarà "face to face", non ci sarà confronto tra candidati e presidenti e le società non saranno chiamate ad operare alcuna scelta: Roberto De Laurentis, il competitor di Grassi, con cui ha dato vita ad una campagna elettore piuttosto accesa (da parte del numero uno dell'Arco 1895, perché l'ormai futuro presidente non ha mai risposto e ha scelto di non comunicare), non è riuscito a raggiungere il quorum di 50 firme necessario per per accedere all'Assemblea.

Grassi si è presentato alla chiusura delle ostilità con ben 90 nomination a proprio favore, un numero incredibile di consensi raccolti soprattutto dal vicepresidenti Marco Rinaldi e Giorgio Barbacovi che, nelle ultime settimane, si sono spesi tantissimo per "blindare" per un altro mandato il Consiglio Direttivo ed evitare che Roberto De Laurentis potesse sparigliare le carte.

Mission compiuta, insomma, anche se ciò che fa riflettere è come si è svluppata la campagna elettorale: nessun confronto tra i candidati (i giornalisti della trasmissione sportiva "A Tutto Campo", in onda su Trentino Tv, ci avevano provato, ma Grassi aveva declinato l'invito), nessuna presentazione del programma da parte dell'ormai nuovo presidente (che si è limitato ad inviare una lettera ai Presidenti, ma non agli organi di stampa) e nessuna conferenza stampa in questo lungo percorso elettorale.

De Laurentis, invece, si è fatto vedere e sentire molto di più, ma tutto ciò non è bastato per superare la soglia, quasi invalicabile per chi si propone come "nuovo" competitor e nemmeno è bastato l'appoggio dei due consiglieri "ribelli" Ida Micheletti e Renzo Rosà che, a questo punto, si trovano in una posizione di enorme difficoltà.

Cosa faranno? Resteranno all'interno di un Consiglio direttivo con il quale sono stati in disaccordo sulla scelta più importante da operare o, per coerenza, si faranno da parte? Quale sarà il loro ruolo, vista la posizione di assoluta minoranza e un rapporto ormai logoro con il nuovo presidente, che hanno scelto di non supportare e che, inutile girarci troppo attorno, al quale hanno provato in tutti i modi a mettere i bastoni tra le ruote nel percorso elettorale, individuando e supportando De Laurentis?

La Figc di Trento avrà finalmente il suo nuovo presidente. Nella speranza che, nel momento più difficile per la storia del calcio dilettantistico, il Cpa di Trento abbia trovato un'altra guida competente, appassionata e con tanto tempo da dedicare alla causa. E, aggiungiamo, anche di un Consiglio direttivo, compatto, unito e animato dagli stessi obiettivi perché, oggi più che mai, il movimento ha bisogno di tante certezze.