Un altro positivo nel ritiro del Bari a Lodrone, si allarga il focolaio di Covid: ''Calciatore messo in isolamento come da protocollo''

A rendere nota la nuova positività è la società pugliese: "Il nuovo ciclo di tamponi a cui è stato sottoposto lunedì 26 luglio il gruppo squadra ha evidenziato la positività di un calciatore. E' in isolamento come da protocollo". Il quartier generale del ritiro del Bari si trova a Lodrone di Storo

STORO. Sale a 11 il numero dei positivi a Covid nel Bari calcio, che sono in Trentino per preparare il prossimo campionato di serie C. Il quartier generale del ritiro si trova a Lodrone di Storo.

A rendere nota la nuova positività è la società pugliese: "Il nuovo ciclo di tamponi a cui è stato sottoposto lunedì 26 luglio il gruppo squadra ha evidenziato la positività di un calciatore", si legge nella nota ufficiale: "Lo stesso, che ha già completato il ciclo di vaccinazione con doppia dose, è stato posto in isolamento come previsto dal protocollo in vigore".

Il Bari è inoltre in contatto con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e in questo ore si procede a un nuovo screening. "E' previsto - comunica la società - un nuovo ciclo di tamponi per il gruppo squadra".

Una preparazione complicata per la formazione allenata dal tecnico Michele Mignani, penalizzata dagli effetti della pandemia.

Il numero dei calciatori è, infatti, ridotto e l'elevato numero di casi aveva portato a cancellare anche la prima amichevole.