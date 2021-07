Coronavirus, focolaio in un hotel di Brentonico: trovati positivi 10 ragazzi. Rimandati a casa gli altri ospiti

BRENTONICO. Dieci casi Covid tra ragazzi ospiti della struttura e Hotel Bucaneve che chiude per qualche giorno in attesa di specifica sanificazione. Questa le decisione presa dopo che a Brentonico è stato scoperto un focolaio di coronavirus tra gli ospiti di uno degli alberghi. La scoperta è arrivata in seguito ad uno screening e arriva a pochi giorni di distanza dalle 5 positività trovate in un hotel di Mezzano, questa volta tra il personale. In quel caso, però, non era scattata la chiusura della struttura in attesa dell'attività di screening a tutti i dipendenti.

Dal comune di Brentonico, invece, arriva questa comunicazione: ''Comunichiamo che presso l’hotel Bucaneve, in seguito ad uno screening, sono stati rilevati 10 casi di positività al covid di ragazzi non residenti in regione. Tutti i positivi sono asintomatici e verranno fatti tornare presso il proprio domicilio secondo le indicazioni dell’azienda sanitaria. In via precauzionale tutti i clienti negativi torneranno presso le proprie dimore. L'hotel riprenderà la normale attività tra pochi giorni dopo apposita sanificazione''.

Si tratta dell'ennesimo focolaio Covid rilevato in una località di villeggiatura. Nelle scorse ore focolai si sono trovati anche nella squadra del Bari che si trova in ritiro in Trentino a Lodrone di Storo con sette giocatori positivi al Covid19. E una situazione simile era stata registrata lo scorso weekend per La Spezia (QUI L'ARTICOLO) che si trova in ritiro a Prato allo Stelvio per la quale sono stati riscontrati una decina di casi di positività al Covid-19 fra calciatori e staff.