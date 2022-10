Al via una stagione ambiziosa per il Trento Rugby. Obiettivo promozione in serie B per la squadra maschile e iscrizione alla massima serie per quella femminile

I gialloblù, davanti a più di 100 persone tra associati, sponsor e sostenitori, hanno raccontato ambizioni e stato di salute del sodalizio del capoluogo

Foto di Ippisweb