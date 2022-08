L'Italbasket in ritiro in val Rendena per la quarta estate consecutiva, Pozzecco: ''Grande pubblico che ci sostiene, entusiasmo fa bene alla squadra''

Gli azzurri in val Rendena per preparare i prossimi appuntamenti internazionali. L'amministratore delegato di Trentino Marketing, Maurizio Rossini: "Una grande vetrina per il territorio". Presente anche il neo acquisto bianconero Matteo Spagnolo: Onorato di essere a Trento, società con una bella storia alle spalle"

PINZOLO. "Il ritiro della Nazionale di Basket tra Pinzolo e Carisolo riconferma la solidità della partnership tra il Trentino e la Federazione italiana pallacanestro". A dirlo Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing. "Una scelta che premia l’organizzazione che la località della val Rendena è in grado di offrire e che è stata pienamente apprezzata dallo staff azzurro, per la qualità delle infrastrutture e dei servizi offerti da questo ambito, congiuntamente a un contesto ambientale e di accoglienza davvero ideali".

L'Italbasket è in Trentino, per la quarta estate consecutiva, per preparare i prossimi appuntamenti: le gare di qualificazione alla Fiba World Cup 2023 e il girone di Eurobasket 2022 che gli azzurri disputeranno a Milano a inizio settembre. Il ritiro, aperto al pubblico, è un ulteriore segnale di ritorno alla normalità in questa fase dell'epidemia Covid.

"Questi appuntamenti sono una grande vetrina. C'è un buonissimo riscontro in questa estate. A fronte di alcune difficoltà - prosegue Rossini - legate all'epidemia e alla carenza di stagionali, le proiezioni confermano un andamento molto importante tanto sui laghi quanto in montagna. Ci sono ancora incertezze tra Covid e il contesto economico e per questo si monitora costantemente la situazione anche nella prospettiva dell'autunno".

L'Italbasket si allena al palazzetto di Carisolo fino a mercoledì 10 agosto, sessione accessibili gratuitamente al pubblico. Sono i diciassette gli azzurri dell’Italbasket in val Rendena. La squadra del Ct Gianmarco Pozzecco è stata accolta da un caloroso abbraccio da parte di residenti e ospiti.

"Il ritiro in Trentino - commenta il Ct Gianmarco Pozzecco - permette ai ragazzi di dormire bene, di recuperare e di riposare, aspetti molto positivi che non si trovano ovunque. Qui abbiamo trovato un pubblico che ci segue e sostiene, trasmettendo quell’entusiasmo che fa molto bene alla squadra".

Il sostegno del numeroso pubblico, insieme al fresco della montagna e al Palazzetto comunale, struttura all’avanguardia gestita con cura e competenza dalla Pro loco, si stanno dimostrando un mix perfetto per trovare la migliore condizione in vista delle gare di qualificazione alla Fiba World Cup 2023. Giocatori e staff stanno soggiornando all’Olympic Royal Hotel, a pochi passi dal centro di Pinzolo e da Carisolo.

"Il fatto che realtà sportive di eccellenza come l’Italbasket scelgano il nostro territorio per prepararsi al meglio in vista della stagione agonistica e di tornei nazionale e internazionali - aggiunge Tullio Serafini, presidente di Azienda per il turismo Madonna di Campiglio - evidenzia come le nostre montagne siano una palestra naturale a cielo aperto perfetta per praticare sport e allenarsi. La presenza degli Azzurri della pallacanestro, attraverso una collaborazione sostenuta anche da Apt, insieme ad altre esperienze simili, è una sorta di 'certificazione' su quanto la montagna e la natura facciano stare bene".

Intanto gli occhi del pubblico, che ogni giorno si reca al Palazzetto di Carisolo per seguire gli allenamenti, sono puntati su Matteo Spagnolo, selezionato con la 50esima scelta assoluta al Draft Nba 2022, ma che vedremo tra le fila dell’Aquila Basket nella stagione 2022/2023.

"Sono molto contento di essere qui", conclude il bianconero che sulla prossima stagione con la casacca dell'Aquila Basket aggiunge: "Sono onorato di vestire la maglia di Trento, una società con una bella storia alle spalle. Spero di poter vincere più partite possibili e di dare il mio contributo. Il primo obiettivo è di entrare in sintonia con la squadra, poi il resto sarà una conseguenza".