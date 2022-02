Una finestra sul futuro della mountain bike: l'Imba Europe summit in val di Sole tra speech, escursioni e workshop

A giugno la Val di Sole ospiterà la decima edizione del prestigioso Imba Europe, summit per discutere di tendenze e sfide future. Fabio Sacco (direttore dell'Apt d'ambito): "La nostra valle sta intraprendendo un percorso strategico per valorizzare sempre di più la propria offerta bike"

Foto di Giacomo Podetti

MALE'. La val di Sole ospiterà la decima edizione di Imba Europe, il summit nato per discutere delle tendenze e delle nuove sfide che deve intraprendere il mondo della mountain bike. Un'iniziativa tra speech, escursioni e workshop.

Un altro riconoscimento per il Trentino, sempre più punto di riferimento per il settore a livello internazionale. L'appuntamento con l'International mountain bicycling association va dal 1 al 4 giugno. La valle solandra è un territorio da sempre a vocazione ciclistica che nel 2021, oltre a organizzare un’edizione da record dei campionati del Mondo di Mtb e l’innovativa tappa di coppa del Mondo di ciclocross sulla neve, ha ricevuto il titolo di Bike City Region dall’Unione ciclistica internazionale.

Nel corso degli anni, Imba ha coinvolto nel suo Europe Summit una gamma sempre più variegata di partecipanti e organizzazioni, dai gruppi di biker alle aziende, a tecnici, professionisti del settore e appassionati, fino alle autorità politiche e sportive.

In Val di Sole, con il coordinamento di Azienda per il turismo val di Sole e di Grandi Eventi Val di Sole, l’Imba Europe Summit è destinato a proporre speech e workshop di grande interesse, attività di divertimento in sella alla Mtb, oltre ad escursioni per andare alla scoperta di una vasta rete sentieristica e di un ‘prodotto bike’ sempre più maturo, variegato e apprezzato anche a livello internazionale. Il programma è aperto a tutti coloro interessati ai temi trattati, compresi gli appassionati di mountain bike.

“Siamo veramente orgogliosi di poter accogliere un evento di questa portata. La nostra valle sta intraprendendo un percorso strategico per valorizzare sempre di più la propria offerta bike. L’Imba Europe Summit rappresenta una grande opportunità per parlare di Mtb e nuove tendenze, grazie ai numerosi seminari che verranno organizzati, e di far conoscere un prodotto bike di assoluto livello, che permette a chiunque di vivere esperienze outdoor variegate, a contatto con una natura davvero unica”, il commento di Fabio Sacco, direttore dell'Azienda per il turismo Val di Sole.