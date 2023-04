A Brentonico vince Kämna. Il leader del Tour of the Alps resta Geoghegan Hart

Il tedesco Kämna della Bora-hansgrohe ha conquistato la terza frazione del Tour of the Alps da Renon a Brentonico-San Valentino. Il leader del classifica è ancora Geoghegan Hart ma la lotta per la maglia verde è ancora aperta

Foto di Jaroslav Svoboda

BRENTONICO. E' Lennard Kämna a tagliare il traguardo braccia alzate nella terza frazione del Tour of the Alps. Il portacolori della Bora-hansgrohe si impone nella tappa da Renon a Brentonico-San Valentino.

Dall’Alto Adige al Trentino, mercoledì 19 aprile 2023, il Tour of the Alps ha regalato una tappa spettacolare, decisa sull’ascesa finale verso il passo San Valentino. È lì, a 3 chilometri dal traguardo, che si è esaurita la fuga di giornata, lanciando la sfida finale per la vittoria, che ha visto protagonisti Lennard Kämna e Jefferson Cepeda (EF Education-Easypost). Il tedesco ha avuto la meglio.

Ancora aperta la classifica generale. Nonostante le difficoltà altimetriche della terza frazione, infatti, i primi tre rimangono racchiusi in soli 28”. Hugh Carthy (secondo a 22”) e Jack Haig (terzo a 28”) si confermano avversari temibili per Tao Geoghegan Hart e promettono battaglia nelle ultime due conclusive frazioni del Tour of the Alps.

“Il Tour of the Alps è una fenomenale vetrina per il nostro territorio a livello nazionale e internazionale", commenta l'assessore Roberto Failoni. "Siamo orgogliosi di questo finale di tappa su una salita importante, che ci ha regalato delle immagini eccezionali. Questo è il primo evento di una straordinaria serie legata alle due ruote qui in Trentino, che dimostra quando il nostro territorio tenga a questo sport".



(Foto di Sprint cycling Agency)



Il Tour of the Alps resta in Trentino nella giornata di giovedì 20 aprile con la tappa da Rovereto a Predazzo (Qui articolo). La frazione sarà in diretta dalle 13.30 su RaiSport, Eurosport e L’Equipe Tv (Francia).