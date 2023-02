Basket Serie A, l'Aquila in trasferta per il match contro Scafati. Atkins: "Dobbiamo migliorare l'approccio mentale"

Domenica 12 febbraio alle 18.00 la Dolomiti Energia scende in campo contro la Givova Scafati. Molin: "È una squadra diverso rispetto a quella che abbiamo visto a novembre. Abbiamo bisogno di trovare fiducia e due punti per riscattare il mese di gennaio"

Foto Aquila Basket

TRENTO. In cerca di fiducia. Così si può descrivere la Dolomiti Energia che si prepara ad affrontare la Givova Scafati, nella 19esima giornata di Serie A che si terrà questa domenica 12 febbraio. I trentini scenderanno in Campania per cercare una vittoria importante dopo un mese di gennaio caratterizzato da risultati altalenanti. Tutto questo a meno di una settimana dall’inizio della Coppa Italia, che vedrà i bianconeri di coach Molin impegnati nella sfida tra le migliori otto squadre italiane del momento.

“Affronteremo una squadra diversa rispetto a quella che abbiamo visto a novembre – racconta coach Molin in conferenza stampa -. Innanzitutto hanno subito un cambio di leadership con l’insediamento di coach Caja, senza contare poi i cambi nel roster che ora può contare su un giocatore simbolo come Stone, affiancato da due bracci armati di prima qualità come Logan e Okoye, oltre che da un gruppo di italiani totalmente rivisitato e pieno di esperienza”.

“La squadra ha bisogno di trovare fiducia e due punti per riscattare un mese di gennaio in cui sentiamo di aver perso alcune occasioni per strada. Cerchiamo di recuperare chi non abbiamo avuto o chi è sceso in campo ancora in difficoltà: Spagnolo è rientrato in squadra, aspettiamo nei prossimi giorni anche il rientro di Crawford il cui infortunio è meno grave di quanto temessimo inizialmente”, continua il coach bianconero.

Presente alla conferenza anche il lungo bianconero Darion Atkins, che sulla partita di domenica dichiara: “Sarà una partita difficile, è una squadra molto diversa rispetto a quella che abbiamo visto all’andata e già allora avevamo vinto solo di 7 punti. Scafati gioca con passione e grande aggressività, dovremo fare lo stesso se vorremo competere”.

“La mia stagione finora? Cerco di dare il mio contributo ed essere continuo nelle mie prestazioni, ma penso di poter fare ancora di più. Nell’ultima parte della stagione voglio essere più leader, parlare di più con i compagni ed evitare alti e bassi. Cosa possiamo fare meglio? Dobbiamo fare tutti un passo avanti per quanto riguarda l’approccio mentale alla partita ed essere più consistenti: quando siamo in campo con il giusto atteggiamento abbiamo ottenuto risultati fantastici, credo che questo gruppo abbia un grande potenziale e farò il massimo per aiutare la squadra ad esprimerlo”.

Sulla Coppa Italia torna a parlare coach Molin: “Già partecipare a questo torneo è un evento che segna la stagione. Innegabilmente arriviamo in un momento in cui ci mancano un po’ di convinzioni, ma in fin dei conti quando si scende in campo tutto si azzera. Per noi è una grandissima occasione per misurarci con grandi squadre per la conquista di un titolo prestigioso e dimostrare che possiamo competere con tutti, oltre che l’occasione per trovare di nuovo fiducia in stagione”.