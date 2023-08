Vittoria per Christian Merli, il pilota trentino conquista il successo in Svizzera

TRENTO. Il pilota trentino Christian Merli, portacolori della scuderia Vimotorsport, conquista il primo gradino del podio in Svizzera dove s’è disputato l’ottavo dei dieci appuntamenti del Campionato europeo della montagna. Era in programma la 78esima Course de Côte De Saint Ursanne a ovest di Basilea e al confine con la Francia.

Il leader dell’europeo al volante dell’Osella FA30 Judd LRM, a oggi, ha dominato tutte le tappe del Cem: Francia, Austria, Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca, Italia, Polonia e Svizzera. Il campione trentino è al comando della classifica continentale con 225 punti.

“Contento, certamente, ma abbiamo faticato moltissimo", commenta Merli. "Abbiamo spinto al 110 per cento sapendo di lottare contro avversari che disponevano di propulsori liberi, mentre noi dobbiamo attenerci ai nuovi regolamenti Fia. Tradotto una zavorra di trenta chilogrammi e 35 cavalli in meno. Si sente la differenza e rispetto allo scorso anno, in questo tracciato siamo stati più lenti di tre secondi. Speravo di fare meglio. Comunque è l’ottava vittoria in otto appuntamenti del Cem. Ora, a settembre in Slovenia ed a seguire l’ultima gara in Croazia”.

Il podio

1 Merli (Osella FA 30 Judd LRM);

2 Lanzagorta (Nova NP01) a 3”466;

3 Starck (Nova NP 01-2) a 7”219.

Il calendario del Cem 2023

16/4 - Col Saint Pierre (Francia), 30/4 Rechbergrennen (Austria), 7/5 - 51ª Subida al Fito (Spagna), 21/5 - 42ª Rampa Internacional da Falperra (Portogallo), 4/6 - 42ª Ecce Homo (Repubblica Ceca), 18/6 - 62ª Coppa Paolino Teodori (Italia), 2/7 – 14ª Hill Climb Limanova (Polonia), 20/8 - 78ª Course de Côte de Saint Ursanne (Svizzera), 3/9 - Bistrica (Slovenia), 17/9 – 42ª Buzetski Dani (Croazia).