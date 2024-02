Al via l'edizione 2024 del "Pulcino d'Oro": nel prossimo fine settimana, a Leeds, le formazioni inglesi e scozzesi andranno a caccia della qualificazione per la fase finale

LEVICO TERME. L'appuntamento in Valsugana è fissato, come da tradizione, per il mese di giugno (dal 13 al 16), ma - di fatto - l'edizione 2024, la nona, del "Pulcino d'Oro" prenderà il via - di fatto - già nel prossimo fine settimana con il primo "main round" alla fase finale, in programma tra quattro mesi sui campi di Borgo, Caldonazzo e Levico Terme.

Ad aprire le danze saranno le formazioni inglesi e scozzesi che prenderanno parte al concentramento in programma sui campi del Leeds United, società partner della manifestazione. Sarà la quarta volta che il Pulcino d'Oro "volerà" oltre in canale della Manica: al via, tra le 16 partecipanti, ci saranno ovviamente i padroni di casa del Leeds, ovviamente, ma anche altre "big" assolute che rispondono ai nomi di Aston Villa, Sheffield, Blackburn e il Celtic Glasgow.

Il Torneo Internazionale Pulcino d’Oro 2024 sarà un evento mondiale. Dal livello alto, alla presenza di autentici top club del panorama italiano, europeo e sudamericano, insieme ai migliori settori giovanili dilettantistici provenienti dai tornei regionali. Ad aprire l’elenco delle 48 squadre iscritte alla kermesse sono i tre club italiani più titolati Juventus, Inter e Milan. Dall’Olanda ritorneranno le giovani promesse del Psv Eindhoven, mentre gli argentini del River Plate hanno confermato la propria presenza e cercheranno di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Arriveranno squadre anche dalla Germania, dal Belgio e dal Portogallo.

Assieme ai baby talenti dei top club italiani ed europei, in Trentino arriveranno anche più di 1.000 giovani calciatori di 10 e 11 anni, che daranno vita a più di 300 partite. Il tutto si svolgerà nell'arco di quattro giorni, sui rettangoli di gioco di Borgo, Caldonazzo e Levico Terme.

Giovedì 13 si disputeranno le prime partite, venerdì 14 sarà la volta della cerimonia d'apertura e della sfida tra le vie del centro di Levico Terme sino al parco Asburgico, mentre sabato 15 e domenica 16 giugno entreranno in gioco le "big" con le sfide decisive che determineranno chi alzerà il Pulcino d’Oro, il Pulcino d’Argento, il Pulcino di Bronzo, il Pulcino Gialloblù e i quattro Pulcino Arcobaleno.

In Italia le tappe di qualificazione si svolgeranno in ben 11 regioni, dall’Alto Adige fino alla Sicilia, passando per il Lazio, il Veneto, il Trentino, le Marche e le novità Lombardia (a Milano), Friuli Venezia Giulia (a Pordenone), Emilia Romagna (a Cattolica), Campania (a Caserta) e Puglia (a Bari).

Uno degli aspetti che, da sempre. contraddistingue il Torneo Internazionale Pulcino d’Oro è quello di offrire l'opportunità al mondo dilettantistico di confrontarsi con quello professionistico, creando i presupposti per un momento di scambio e di crescita, sia sotto il profilo umano che dal punto di vista più strettamente sportivo.

Ma non è finita, perché anche quest'anno l Pulcino d’Oro metterà in campo anche quest’anno un torneo aperto solo alle squadre femminili, il Pulcino d’Oro Girls. Le squadre presenti in trentino saranno ben 16, provenienti da tutta Italia. Per la prima volta ci saranno le tappe di avvicinamento al Torneo Internazionale anche per la manifestazione femminile, in programma a Roma e Bovolone, in provincia di Verona.

Parallelamente saranno coinvolti in attività annuali anche diversi istituti scolastici del territorio, ognuno con un progetto dedicato, creato su misura, per un totale di oltre 250 studenti.