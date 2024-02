Alle 15.30 Sinner in campo contro De Minaur, sempre sconfitto nei sei precedenti, nella finalissima dell'Atp 500 di Rotterdam. Dove vedere il match in tv

Se conquisterà il successo in terra olandese domani salirà al terzo posto del ranking, diversamente dovrà attendere il 26 febbraio, giorno in cui Medvedev "perderà" i 500 punti conquistati lo scorso anno al torneo di Doha. Sarà la prima volta assoluta per un tennista italiano in epoca Open

ROTTERDAM. Alle 15.30 Jannik Sinner proverà a fare 15. Se l'altoatesino riuscirà a battere l'australiano Alex De Minaur, già superato in tutti e sei i precedenti tra i due (la prima volta nelle Finals Next Gen 2019), conquisterà il successo nell'Atp 500 di Rotterdam, il 15esimo successo di fila e, già domani, salirà al terzo posto nella classifica generale. Sarà la prima volta di un tennista azzurro in epoca Open.

Se, invece, ad imporsi dovesse essere il 25enne De Minaur, che Sinner ha sconfitto anche nel match che ha consegnato la Coppa Davis all'Italia a novembre, allora dovrà attendere il 26 febbraio, il giorno in cui Medvedev perderà i 500 punti del titolo conquistato nel 2023 e non difeso nel torneo di Doha. Il russo, infatti, ha dovuto dichiarare forfait a causa di un problema al piede.

Jannik, però, vuole fare in fretta, allungare la sua striscia positiva per rituffarsi subito negli allenamenti e preparare al meglio la "campagna americana", che a marzo lo vedrà impegnato nei due Masters 1000 di Indian Wells e Miami, nei quali tornerà in scena anche il numero 1 al mondo Djokovic e scenderà in campo anche Alcaraz, con quest'ultimo che sembra però attraversare un momento di grande difficoltà, come testimonia l'eliminazione patita in semifinale all'Atp 250 di Buenos Aires per mano del cileno Nicolas Jarry.

A Rotterdam Sinner ha eliminato nell'ordine Van de Zandschup (6-3, 6-3), Monfils (6-3, 3-6, 6-3), Raonic (7-6, 1-1, poi abbandono del canadese per un problema fisico) e Griekspoor (6-2, 6-4), perdendo un solo set nei quattro match affrontati. In semifinale il 22enne altoatesino ha alzato notevolmente il proprio livello di gioco, non concedendo mai all'avversario la possibilità di "entrare" veramente nel match.

La finalissima contro De Minaur sarà trasmessa in diretta Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su NOW e SkyGo.