Sinner va a caccia dei quarti di finale all'Australian Open: domenica mattina sfida al russo Kachanov, numero 15 del mondo. Dove e quando vedere il match

MELBOURNE. L'appuntamento è per "non prima delle 6" di mattina di domenica 21 gennaio: sul campo della Margaret Court Arena, Jannik Sinner andrà a caccia del lasciapassare per i quarti di finale. dove, in caso di passaggio del turno, troverà il vincitore della sfida tra il russo Rublev e l'idolo di casa De Minaur, ad ulteriore testimonianza di come la parte alta del tabellone sia indiscutibilmente più impegnativa rispetto a quella "bassa".

Prima, però, il fuoriclasse di Sesto dovrà battere un altro russo, Karen Kachanov, numero 15 al mondo (e con l'ottavo posto nel 2021 come "best" nel ranking), atleta dotato di grandissima struttura fisica, che in carriera ha già incontrato e battuto, in una circostanza, l'azzurro. Il precedente negativo risale infatti all'Us Open 2020 quando Sinner, all'epoca poco più che 19enne, si trovò avanti per due set a zero, venne rimontato dall'avversario, che s'impose al tie break del quinto parziale.

Nei successivi due incroci, entrambi datati 2021, il 22enne altoatesino ha invece sconfitto Kachanov, prima a Melbourne nell'Atp 250 in semifinale e poi nei sedicesimi del torneo di Miami.

In caso di successo il numero 4 al mondo eguaglierà il suo miglio risultato all'Australian Open: anche nel 2022 raggiunse infatti i quarti di finale, prima di essere eliminato in tre set dal greco Tsitsipas. A due anni di distanza la storia è, però, molto diversa: Sinner, che sino a questo momento non ha ancora perso un set, è in una fase di crescita tecnica clamorosa, nonostante la giovanissima età ha già maturato una grande esperienza ai massimi livelli e, aspetto fondamentale, è in una forma fisica strepitosa.

L'inizio del match è fissato ufficialmente "non prima delle ore 6 ", perché il campo della Margaret Court Arena ospiterà prima una sfida del torneo di doppio femminile e l'incontro tra Sabalenka e Ansimova: lo start, dunque, potrebbe essere anche posticipato se le partite precedenti andranno per le lunghe.

La sfida tra Sinner e Kachanov sarà trasmessa in diretta su Eurosport e Sky e in streaming su Sky Go, Now, Dazn e Discovery+.