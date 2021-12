M57 trasferito in una “fattoria per orsi”, Coppola: “In Ungheria sarà sfruttato come animale da baraccone”

Ecco la “Fattoria degli Orsi” la struttura scelta dalla Pat per il trasferimento di M57. Coppola: “La Provincia ha preferito liberarsi dei due orsi mandandoli in uno zoo, negando loro la dignità di animali che devono essere protetti e tutelati”