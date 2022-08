Il grifone in difficoltà atterra sulla barca della famiglia in vacanza: la storia dell’incredibile incontro

CHERSO (CROAZIA). Doveva essere una tranquilla giornata di svago ma una famiglia che si trovava in barca a vela sull’Adriatico per una vacanza si è imbattuta in un uccello estremamente affascinante. Di punto in bianco infatti un grifone è atterrato sulla loro barca. La famiglia stava navigando poco distante dall’isola croata di Cherso dove per l’appunto esiste un’importante colonia riproduttiva di questi volatili.

Dopo l’atterraggio di fortuna il grifone si è spostato sulle rocce verso riva. Poco dopo sono spuntati gli addetti di un centro che si occupa della tutela di questi rapaci. Stando a quanto riferito gli addetti del centro erano da tempo sulle tracce di questo esemplare perché da alcuni giorni mostrava un comportamento anomalo.





Poco dopo l’uccello è stato catturato per essere sottoposto a una serie di esami. Secondo una prima ipotesi però l’esemplare in questione potrebbe aver perso la compagna e per questo risultava spaesato. I grifoni infatti formano coppie monogame e possono vivere fino a 40 anni nutrendosi esclusivamente delle carcasse di altri animali. La testa e il collo di questi rapaci sono coperti da un piumino rado che facilita l’inserimento nelle prede.

Anche la provincia di Trento e diverse aree del Veneto sono interessate da avvistamenti di grifoni. Seppur rari infatti si tratta di rapaci che si spostano regolarmente dalle colonie dinariche alla zona delle Alpi occidentali. In Italia la specie si era estinta quasi ovunque ma è stata reintrodotta in Friuli-Venezia Giulia, nell’Appennino Centrale e in Sicilia, mentre la popolazione originaria della Sardegna è sopravvissuta autonomamente anche se rimane a forte rischio.