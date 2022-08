La lettera aperta degli scienziati alla politica: “Crisi climatica sia posta in cima all'agenda”. Per il Cnr il 2022 è ad oggi “l'anno più caldo di sempre”

L'appello è stato lanciato negli scorsi giorni dalla Sisc, la Società italiana per le scienze del clima, ed ha raccolto numerose firme da esponenti della comunità scientifica italiana, tra i quali anche Roberto Barbiero, dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di Trento. Nella giornata di ieri intanto gli esperti del Consiglio nazionale delle ricerche hanno confermato che, ad oggi, il 2022 è l'anno più caldo mai registrato

TRENTO. “La crisi climatica deve essere posta in cima all'agenda politica in Italia”. È questo in sintesi l'appello lanciato negli scorsi giorni da numerosi esponenti della comunità scientifica del nostro Paese, che hanno sottoscritto una lettera aperta alla indirizzata alla politica italiana. Il documento, che vede tra i firmatari anche diversi esperti del nostro territorio (come Roberto Barbiero, dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di Trento, Chiara Bettega del Muse o Paolo Falferi della Fondazione Bruno Kessler), è stato pubblicato dalla Società italiana per le scienza del clima mentre gli esperti del Consiglio nazionale delle ricerche hanno confermato che, ad oggi, il 2022 è l'anno più caldo di sempre.

I dati relativi ai primi sette mesi di quest'anno infatti vedono un aumento medio delle temperature di +0.98 gradi (+2.26 gradi a luglio) e se il 2022 finisse oggi, ha spiegato all'Ansa Michele Brunetti dell'Isac-Crn, sarebbe appunto il più caldo mai registrato. Le conseguenze del cambiamento climatico, si specifica nella lettera aperta della Sisc, avranno un impatto importante non solo sul territorio ma anche sulle "attività economiche" e la "vita sociale". Per ogni grado di riscaldamento climatico, riportano ad esempio gli esperti, l'aumento di frequenza ed intensità degli eventi estremi sarà circa del 30%, con una rilevante diminuzione anche in termini di prodotto interno lordo. Ecco il testo integrale:

"La scienza del clima ci mostra da tempo che l’Italia, inserita nel contesto di un hot spot climatico come il Mediterraneo, risente più di altre zone del mondo dei recenti cambiamenti climatici di origine antropica e dei loro effetti, non solo sul territorio e gli ecosistemi, ma anche sull’uomo e sulla società, relativamente al suo benessere, alla sua sicurezza, alla sua salute e alle sue attività produttive.

Il riscaldamento eccessivo, le fortissime perturbazioni al ciclo dell’acqua e altri fenomeni meteo-climatici vanno ad impattare su territori fragili e creano danni a vari livelli, influenzando anche fortemente e negativamente le attività economiche e la vita sociale. Stime assodate mostrano come nel futuro l’avanzare del cambiamento climatico ridurrà in modo sensibile lo sviluppo economico e causerà danni rilevanti a città, imprese, produzioni agricole, infrastrutture. Per ogni grado di riscaldamento climatico, ad esempio, avremo mediamente un aumento del 30% di frequenza ed intensità degli eventi estremi (siccità, inondazioni, ondate di calore o gelate tardive etc.) ed una rilevante diminuzione del prodotto interno lordo.

In questo contesto, ci appare urgente porre questo problema in cima all’agenda politica. E oggi, l’avvicinamento alle prossime elezioni diventa l’occasione per farlo concretamente. Chiediamo dunque con forza ai partiti politici di considerare la lotta alla crisi climatica come la base necessaria per ottenere uno sviluppo equo e sostenibile negli anni a venire. Questo dato di realtà risulta oggi imprescindibile, se vogliono davvero proporre una loro visione futura della società con delle possibilità di successo.

In particolare, nella situazione attuale appare urgente porre in essere azioni di adattamento che rendano noi e i nostri territori più resilienti a ondate di calore, siccità, eventi estremi di precipitazioni violente, innalzamento del livello del mare e fenomeni bruschi di varia natura; azioni che non seguano una logica emergenziale ma di pianificazione e programmazione strutturale.

A causa dell’inerzia del clima, i fenomeni che vediamo oggi saranno inevitabili anche in futuro, e dunque dobbiamo gestirli con la messa in sicurezza dei territori e delle attività produttive, investendo con decisione e celerità le risorse peraltro disponibili del PNRR. Allo stesso tempo, dobbiamo anche fare in modo che la situazione non si aggravi ulteriormente e diventi di fatto ingestibile, come avverrebbe negli scenari climatici peggiori. Per questo dobbiamo spingere fortemente sulla riduzione delle nostre emissioni di gas serra, decarbonizzando e rendendo circolare la nostra economia, accelerando il percorso verso la vera transizione energetica ed ecologica.

Come scienziati del clima siamo pronti a fornire il nostro contributo per elaborare soluzioni e azioni concrete che siano scientificamente fondate, praticabili ed efficaci, ma chiediamo con forza alla politica di considerare la crisi climatica come un problema prioritario da affrontare, perché mina alla base tutto il nostro futuro.

Ci aspettiamo dunque elaborazioni di programmi politici approfonditi su questi temi e una pronta azione del prossimo governo sul tema della lotta alla crisi climatica e ai suoi impatti.

