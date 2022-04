L’orso si sveglia dal letargo e fa “colazione” con il miele. Il sindaco di Arco (FOTO): “Nessuna bufala, è proprio in zona Troiana”

In questa fase i plantigradi inizieranno la ricerca attiva del cibo, il sindaco Alessandro Betta: “Nessuna bufala, è proprio in zona Troiana, ponete attenzione e condividete con chi ritenete possa essere utile tale informazione”

ARCO. In questo periodo gli orsi trentini si sono ormai svegliati dal letargo iniziando la loro ricerca di cibo. Un modo per recuperare peso dopo la stagione invernale trascorsa prevalentemente nelle tane.

In questa fase i plantigradi inizieranno la ricerca attiva del cibo, durante la quale alcuni individui potranno compiere spostamenti significativi verso le zone dove c’è maggiore disponibilità alimentare.

È così che un esemplare ha preso di mira alcune arnie nella zona di Troiana, nel comune di Arco. A confermare la presenza del plantigrado il sindaco Alessandro Betta: “Nessuna bufala, è proprio in zona Troiana, ponete attenzione e condividete con chi ritenete possa essere utile tale informazione”.





Dal canto suo la Provincia fa sapere che è stata programmata la consueta ricognizione primaverile della segnaletica posizionata da anni sul territorio, con le regole da seguire nelle aree di presenza dell’orso. Il personale verificherà che la cartellonistica sia ancora presente e funzionale dopo i mesi invernali e provvederà dunque tempestivamente ad eventuali sostituzioni o integrazioni.





Ritornerà attivo anche l’aggiornamento in tempo reale delle mappe online relative agli avvistamenti di orse con piccoli ed alle posizioni degli orsi muniti di radiocollare. Quest’ultimo è un servizio all’avanguardia, unico in Italia.





Non solo perché è ormai prossima la pubblicazione del nuovo Rapporto grandi carnivori 2021. In più è stato aggiornato e ristampato il depliant “Il lupo in Trentino”, mentre lo stesso prodotto editoriale relativo all’orso è in corso di aggiornamento in questi giorni.