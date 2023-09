Caldo record, Poletti: "Surreale la facilità con cui vengono stabili nuovi primati. Oggi più di 17 gradi sul Careser e 6 dei 13 giorni più caldi degli ultimi 83 anni sono di quest'anno"

Il punto della situazione di Giacomo Poletti, ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige: "Alla capanna osservatorio Regina Margherita in Piemonte, a 4560 metri, per 114 ore la temperatura non è andata sotto lo zero"

TRENTO. Ancora niente pioggia, forse qualche rovescio nei prossimi giorni. E in questo contesto settembre fa registrare temperature record, anche in quota, e il termometro fatica a scendere sotto lo zero anche a 4 mila metri. A fare il punto della situazione è Giacomo Poletti, ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige. "Oggi (domenica 10 settembre) e lunedì le giornate più calde".

Fino a martedì compreso nessuna pioggia diffusa, al massimo martedì sera tardi potrebbe fare qualche goccia sui monti del Trentino settentrionale (Adamello, Maddalene, forse Brenta) "ma non a Trento di sicuro", prosegue Poletti. "Mercoledì arriva della pioggia al pomeriggio e soprattutto la sera, mediamente scarsa (5-10 millimetri)".

Le temperature in questo inizio di settembre sono sopra la media e il caldo è tornato a farsi sentire. Temperature che hanno spinto nuovamente lo zero termico sempre più in alto. "Sembra quasi surreale - commenta l'ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige - ma la facilità con cui vengono siglati nuovi record di caldo in quota lascia stupiti: non passa mese senza che l'asticella si alzi su valori inediti".

Se si prende in considerazione, spiega Poletti, la stazione alla diga del Careser (2600 metri, attiva dall'anno 1940) si scopre che lunedì scorso 4 settembre si è registrata la più alta temperatura per settembre, e che 6 dei 13 giorni più caldi degli ultimi 83 anni sono di quest'anno. Alla capanna osservatorio Regina Margherita in Piemonte, a 4560 metri, per 114 ore la temperatura non è andata sotto lo zero.

"Da quando è stata installata la stazione (dal 2002) non si erano mai viste minime sopra lo zero a parte a fine agosto di quest'anno. E ora si replica. Oggi sul Careser sono stati toccati, ennesimo record, 17,6 gradi. Il 2023 segna l'ingresso in una nuova epoca climatica soprattutto per le temperature marine globali mai viste e per la diffusione dei record di caldo. Purtroppo in Trentino c'è da dire che molte stazioni meteo storiche sono state dismesse in anni recenti (per esempio la cima della Paganella o la stazione di Val Cadino) comportando la perdita di un patrimonio di dati utile per analizzare il cambiamento in corso", conclude Poletti.