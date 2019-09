Cresce l'attesa per la diciottesima edizione de La Vigna Eccellente. Prima della vendemmia verranno designati i tre vincitori

“Il Fenomeno, i Fenomeni”, questo il tema scelto per la seconda edizione de Il Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport con Trentino Marketing che si terrà a Trento il prossimo ottobre. 130 eventi in programma a Trento in 15 diverse location che promettono di trasformare la città in un grande palco a cielo aperto per rivivere insieme ai loro protagonisti le grandi imprese sportive, giocare e incontrare dal vivo i Fenomeni dello sport