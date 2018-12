La terra trema, scosse di terremoto in Veneto avvertite anche in Valsugana

Dura la reazione delle associazioni al taglio imposto da Fugatti: "Il centrosinistra è sparito, assiste inerme. Così si aumenta il problema e la percezione di insicurezza, voti per la Lega. Chiediamo un referendum per abrogare il Dl Salvini". L'Anpi chiama alla "Resistenza": "Non ci si può rassegnare a questo declino, alle pratiche ignobili contro la vita e la dignità"