Paura a Borgo, le raffiche di vento staccano delle lamiere da un tetto. Intervengono i vigili del fuoco

Il forte vento sta creando alcuni disagi in tutto il Trentino. Tra Calceranica e Valcanover un albero è caduto sulla Sp1. A Borgo i pompieri sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza un tetto

BORGO VALSUGANA. Paura in centro a Borgo Valsugana nel pomeriggio quando il vento ha strappato dal tetto di una casa alcune lamiere facendole precipitare sulla strada sottostante. I fatti si sono svolti in pieno Corso Ausugum nel primo pomeriggio. Le forti raffiche di vento che stanno interessando buona parte del Trentino stanno soffiando forte anche nella bassa Valsugana e a Borgo hanno scoperchiato in alcuni punti un tetto in rifacimento, spingendo sulla strada dei grossi blocchi di lamiere. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Borgo Valsugana che con un con furgone polisoccorso e piattaforma aerea sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area.

Hanno delimitato la zona di pericolo con del nastro e hanno raggiunto il tetto per staccare tutto il materiale pericolante. Sul tetto, infatti, sono in corso dei lavori e quindi alcuni punti, con le forti raffiche di vento di queste ore non hanno tenuto. Con sega circolare i pompieri hanno staccato le lamiere più a rischio e assicurato la superficie.

Intanto continuano le operazioni di rimozione del grosso albero che si è abbattuto sulla strada provinciale 1 che costeggia il Lago di Caldonazzo. Tra Valcanover e Calceranica, infatti, una pianta è stata sradicata, intorno alle 16.15, dal bordo della strada ed è caduta su entrambe le corsie. Fortunatamente non c'è stato nessun ferito ma i vigili del fuoco della zona stanno verificando la tenuta anche delle piante circostanti. Disagi si segnalano anche in altre zone del Trentino dalla Val dei Mocheni alla Val di Ledro.

Il sistema di allerta provinciale della Protezione civile ha diramato un messaggio mirato a tutto il territorio per il vento forte da nord che si abbatterà sul Trentino fino a lunedì 31 dicembre. I venti saranno fino a molto forti nelle zone più esposte in quota (90-120 km/h) e a tratti intensi anche in valle, dove le raffiche potranno raggiungere i 70-90 km/h.

La fase più intensa è prevista in queste ore. I venti saranno poi in temporanea attenuazione martedì 1 gennaio, ma tenderanno nuovamente ad intensificare tra mercoledì 2 e giovedì 3 gennaio.