Calano i reati in Trentino ma è boom di denunce per riciclaggio di denaro. Truffe o frodi informatiche? Ogni giorno tre segnalazioni alla polizia postale

L'aumento delle truffe e delle frodi informatiche avviene in un contesto di calo dell'indice di criminalità elaborato dal quotidiano economico Il Sole 24 ore. Il Trentino al secondo posto, dopo Firenze per le denunce riguardanti riciclaggio e impiego di denaro

TRENTO. Calano in provincia di Trento i reati con un indice della criminalità totale dei delitti in segno negativo ma continuano a crescere truffe e frodi informatiche. Preoccupa il riciclaggio e l'impiego del denaro.

Sono questi alcuni dei principali trend che emergono dai dati sulla criminalità elaborati dal Sole 24 Ore (pubblicati quest'oggi) in base agli indici forniti dal dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell'Interno e relativi al numero di delitti commessi e denunciati l'anno scorso.

La classifica mostra al primo posto, per quanto riguarda i reati, Milano con 7.017,3 denunce (ogni 100 mila abitanti) e una variazione però in diminuzione del 2,6% tra il 2017 e il 2018. Al secondo posto troviamo Rimini (6.430,1 denunce) e a seguire Firenze (6.252,8 denunce). Trento si posiziona al sessantaquattresimo posto (su 106 province) con 2.952,5 denunce (sempre ogni 100 mila abitanti).

Nelle varie classifiche a seconda dei specifici delitti, dati allarmanti per il Trentino arrivano dall'indice che riguarda “Riciclaggio e impiego di denaro”. La provincia di Trento, infatti, si trova addirittura al secondo posto con un valore di 15,15 denunce (sempre ogni 100 mila denunce) e con un incremento del 64% il 2017 e il 2018. Al primo posto, in questo caso, c'è invece Firenze.

Nel quotidiano economico è stato spiegato che a contribuire alla discesa generale dei reati vi è la. Da segnalare, però, il fatto che questi dati fotografano

Particolare attenzione deve essere fatta alla cosiddetta sicurezza informatica. Anche in Trentino, come nel resto d'Italia, non si fermano le denunce per truffe o frodi informatiche. In Trentino sono in media tre al giorno le denunce un questo senso che arrivano alla Polizia postale.

Per quanto riguarda le frodi online la maggior parte dei casi si hanno con la violazione dei codici di bancomat o carte di credito. Il cliente che si accorge dei prelievi non effettuati da lui stesso poi li disconosce. Per le truffe c'è un'ampia varietà. Ci sono le cosiddette truffe del mattone con acquisti fatti in rete e l'arrivo della merce fasulla oppure, si sta diffondendo molto anche la cosiddetta “truffa sentimentale” online. Si fa amicizia online e il truffatore cerca di ottenere la fiducia arrivando certe volte a far credere che ci sono anche delle implicazioni sentimentali. A quel punto il truffatore inventa un problema economico chiedendo di aiutarlo. In molti, purtroppo, rimangono truffati.