''Cibo sano per tutti'': Pappami apre a Rovereto. In 300 all'inaugurazione

ROVERETO. “Cibo sano ed ecologico alla portata di tutti” in un fast food dove la praticità siede al tavolo con gli ideali della green economy e della sostenibilità ambientale. È questa la ricetta di Pappami, il Fresh Food Café che oggi, per l’evento d’inaugurazione, ha fatto il pieno di avventori.

Il locale è aperto da un mese in via del Garda, vicino al Millennium Center e ai laboratori produttivi di Pappami, il piatto di pane commestibile e biodegradabile ideato e progettato da Tiziano Vicentini. Il piatto da mangiare, che evita l’accumulo di rifiuti e l’uso di detersivi, è stato brevettato a livello mondiale, raccogliendo vari premi per l’innovazione. l’idea vincente sta nel legare lotta agli sprechi e alimentazione. L’ecologismo oggi, in altre parole, inizia dal pasto e dai consumi giornalieri nel soddisfare i bisogni primari in modo più salutare possibile. Da lì la famiglia Vicentini, al tempo proprietaria della catena Pizza Pause, ha ideato un brand di ristorazione tarato sulla sostenibilità. Aperti a Trento e Rovereto, i locali utilizzano materiali riciclabili come il vetro, i legnami provenienti da foreste certificate Fsc e anche l’illuminazione è a led e a basso impatto. Dal contenitore al contenuto, i Fresh Food Café uniscono velocità – accesso wifi e usb ai tavoli – e semplicità, offrendo “cibi freschi, divertenti, gustosi e salutari per mangiare bene e tutelare l'ambiente”. Fra menù onnivori, vegetariani e vegani i bar ristorante propongono a colazione, pranzo, cena e aperitivo dolci freschi, primi, secondi, insalate, frutta e burritos sia per chi desidera sedersi sia per chi usufruisce del take away.

“Rovereto è una città d’innovazione e arte. La zona mi piaceva perché la sera ci sono più possibilità che a Trento” ha detto la giovane titolare Illari Vicentini, ringraziando la famiglia e lo staff. “Faremo da mangiare anche la sera rivolgendoci ai giovani, che spesso vanno nei soliti fast food dove mangiano spazzatura, e agli sportivi. Ci tengo molto a proporre cibi sani”. In rappresentanza del Comune c’era l’assessore Ivo Chiesa: “questa zona dalla nascita ha avuto uno spirito imprenditoriale. Il comparto roveretano s’è adeguato ai tempi ma l’ha fatto con un elasticità, affiancando all’industria il commercio dopo la crisi. Le opportunità di Rovereto le fanno gli imprenditori e chi investe. Fa piacere ci sia un’imprenditrice giovane di una generazione spesso vista come senza idee”.

“Spesso come associazione di categoria siamo critichi sulla zona millennium poiché con l’assessore facciamo delle battaglie per riportare in auge il centro storico” ha spiegato Marco Fontanari (Confcommercio Rovereto e Vallagarina). In questo caso i titolari hanno interpretato la tendenza non italiana dei fast food, proponendo cibo di qualità e non cibo spazzatura. Spero perciò che il prossimo punto vendita sia aperto in centro”.

Tiziano Vicentini ha spiegato la genesi del progetto Pappami: “Nel 1989 ho fatto il primo ristorante self al Top Center che poi è diventato Pizza Pause finché non avevamo 25 locali sparsi nel nord est. In seguito la società fu venduta ad Autogrill ma nel cassetto avevamo l’idea di un piatto commestibile. L’abbiamo realizzata per i mondiali di sci e oggi abbiamo un buon riscontro, specialmente all’estero”.

Come nel 2016 a Trento, il pubblico ha risposto con curiosità, partecipando numeroso alla festa d’inaugurazione svoltasi in presenza dei titolari, dei rappresentanti istituzionali, di amici e tanti ospiti. Il taglio del nastro ha visto avvicendarsi oltre 250 persone. E di festa s’è trattato, con il locale che ha offerto degustazioni e brindisi per tutti. Dopo i saluti ufficiali la festa s’è protratta ancora per qualche ora con la musica del dj roveretano Everest Parisi (Indoor Balera).