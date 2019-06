Fiori divelti e cestini distrutti nella piazzetta del Conservatorio: vandali in azione in città

L'episodio non è il primo, e si è verificato nonostante le telecamere presenti in zona nella notte tra sabato e domenica

Una foto della piazza

TRENTO. Non è di certo la prima volta che accade, anzi, la zona è già finita al centro delle cronache per il medesimo motivo. Parliamo della piazzetta davanti al Conservatorio, i cui arredi sono stati oggetto nella notte tra sabato e domenica di vandalismi.

La piazza è quella dalla quale si diramano via Marchetti, via Ferruccio Francesco, vicolo e via Santa Maria Maddalena. A essere presi di mira dai vandali sono stati cestini e fioriere. Piante divelte dal terreno e scaraventate a terra, cestini imbrattati, distrutti e spostati in mezzo alla piazza, cartelli sradicati dalla loro postazione: questo lo scenario che i residenti hanno trovato davanti ai loro occhi domenica mattina.

Come si diceva, la zona è già finita sulle pagine dei giornali in passato per episodi analoghi. Sollecitata dai residenti, in febbraio dal Comune (dopo l'approvazione di una mozione delle minoranze in consiglio) era stata emanata un'ordinanza anti-degrado che vietava il consumo di alcol in strada.

In zona sono inoltre presenti delle telecamere per la sorveglianza. Delle manovre che però non sono bastate a scoraggiare i vandalismi della scorsa notte.