I carabinieri li trovano con 7 nidi catturati contenenti 26 uccelli: denunciati un uomo e una donna

CORTACCIA. Li hanno trovati con sette nidi di volatili la cui cattura è vietata: una coppia della provincia di Bergamo è finita nei guai.

Tutto è successo mercoledì: una donna di 20 anni e un uomo di 57 sono stati notati da alcuni agricoltori tra dei meleti, che hanno chiamato le forze dell'ordine per segnalare questa presenza anomala.

Arrivati sul posto, i carabinieri della stazione di Cortaccia, in collaborazione con il corpo forestale provinciale e il guardia caccia di Cortaccia, avrebbero trovato in possesso della coppia diversi nidi con volatili all'interno.

Più in particolare si tratterebbe di 7 nidi contenenti 26 uccelli tra tordi e verzellini, 3 nidiacei adulti. Con sé i due avrebbero avuto anche dell'attrezzatura generalmente usata per la cattura degli uccelli da nido.

Gli animali sono stati consegnati al guardia caccia di Cortaccia in vista dell'affidamento al centro di recupero volatili di Tirolo. Per i due bergamaschi, invece, è scattata una denuncia per uccellagione e maltrattamento di animali.