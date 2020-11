Catturavano uccelli con mezzi vietati, nei guai 4 persone fermate dal Corpo forestale trentino

I controlli hanno avuto luogo in alcuni Comuni della Bassa Valsugana in raccordo con il personale guardiacaccia dell'Associazione cacciatori trentini

BORGO. In quattro sono finiti nei guai per un'attività per contrastare il bracconaggio portato avanti dal Corpo forestale trentino. I controlli hanno avuto luogo in alcuni Comuni della Bassa Valsugana in raccordo con il personale guardiacaccia dell'Associazione cacciatori trentini.

"A seguito di appostamenti mirati - si legge nella nota della Provincia - i forestali hanno colto in flagranza di reato la settimana scorsa quattro persone, non cacciatori, intente a esercitare l'uccellagione con mezzi vietati. Il Corpo forestale ha quindi denunciato all'autorità giudiziaria i soggetti coinvolti e sequestrato gli uccelli catturati illecitamente".

Gli animali in vita sono stati trasportati al Centro di recupero dell’avifauna selvatica della Provincia di Trento, gestito dalla Lipu, per le cure necessarie. La stagione autunnale, come noto, è caratterizzata dal fenomeno migratorio che interessa diverse specie di uccelli.

"Il personale del Corpo forestale trentino, al quale compete la vigilanza in materia di caccia e protezione della fauna selvatica - prosegue l'amministrazione provinciale - mette in campo attività specifiche per contrastare i comportamenti illeciti (uccellagione) che spesso vengono realizzati proprio in concomitanza con tale fenomeno. In particolare in questo periodo si assiste a un notevole flusso migratorio di fringillidi (ad esempio lucherini, frosoni, e crocieri) e vi sono fenomeni di bracconaggio attraverso l’impiego di vari sistemi di cattura vietati dalle leggi tra i quali reti, panie di vischio, trappole a scatto".

Questa attività specifica, che ha portato a fermare le quattro persone, ha visto il coinvolgimento del personale di tre stazioni forestali del Distretto di Borgo.