Picchia la moglie incinta davanti ai figli, 25enne viene fermato dai carabinieri e arrestato

Mentre a marzo l'assessora Zanotelli ribadiva che il pesticida può essere usato in agricoltura e in questi giorni l'ex assessore interroga la Pat perché sembrerebbero di questi giorni nuovi trattamenti l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare spiega che ''non soddisfa i criteri previsti dalla legislazione per il rinnovo della sua autorizzazione all’uso nell'Unione europea''. Mattivi: ''Ciò vuol dire che potrebbe essere messo al bando entro gennaio 2020''