Scivola per 200 metri e perde la vita, la vittima è Marco Guadagnini

La Lega in Trentino è stata eletta anche utilizzando slogan e rappresentazioni molto lontane dalla realtà dei fatti sul tema dei grandi carnivori. Per questo potrebbe diventare difficile per gli attuali amministratori fare informazione sui territori affiancandosi ad esperti. In consiglio provinciale ancora si attende che il presidente Fugatti riferisca rispetto alla sua convinzione che i lupi siano stati ''reintrodotti'' e l'intervento di Cavada durante il Dreier Landtag apre a nuovi dubbi