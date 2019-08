Sul Garda allagamenti e alberi che crollano. A Folgaria sembra tornata la neve ma è grandine

SALO'. Strade allagate, alberi spezzati, disagi e auto danneggiate. La parte sud del Lago di Garda è stata colpita in maniera intensa dalla perturbazione di questo primo pomeriggio con quella che è stata definita una vera e propria tromba d'aria abbattutasi nella zona verso Sirmione. Vento fortissimo e tanta pioggia concentrata in poco tempo hanno provocato la rottura di diversi rami e spezzato alberi.

Uno di questi è caduto sull'auto di un turista che è rimasto intrappolato nel suo mezzo. Le lamiere, infatti, si sono accartocciate e hanno impedito all'uomo di uscire dall'abitacolo. A quel punto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e la polizia locale di Sirmione che hanno rimosso la pianta e aiutato il turista a uscire dal mezzo.

Altre macchine sono state colpite da rami e tronchi ma senza far registrare feriti. A Salò si sono allagate strade e parcheggi e in alcuni casi le pozzanghere, come vicino al centro sportivo due Pini, hanno superato i 20 centimetri di altezza andando a coprire quasi interamente le ruote dei veicoli (come dimostrano queste foto postate su Sei di Salò se..).

Disagi anche in Trentino dove una violenta grandinata ha imbiancato l'Altopiano di Folgaria. Addirittura sono dovuti intervenire i mezzi spazzaneve per liberare le strade dal tantissimo ghiaccio caduto in poco tempo dal cielo.