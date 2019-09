Tragedia sulla Marmolada, muore un altro pilota di parapendio: è il terzo in una settimana in Trentino

SAN GIOVANNI DI FASSA. Ancora un morto in quota, ancora un parapendio che precipita dall'alto e non lascia scampo al suo pilota. E come quattro giorni fa ancora una volta lo scenario era quello della Marmolada. L'uomo è precipitato poco prima delle 16 tra il Piccolo Vernel e Punta Penia.

Le cause dell'incidente non sono ancora conosciute ma la vela si è afflosciata ed è stata ritrovata sugli alberi. Notata da altri sportivi, è stato dato l'allarme e subito sul posto si è portato l'elicottero del soccorso alpino per cercare di recuperare la persona che lo stava pilotando, ma una volta raggiunta la vela è parso chiaro che non c'era più nulla da fare. Si tratta del terzo incidente mortale in una settimana, il secondo sul gruppo della Marmolada.

Quattro giorni fa a perdere la vita era stato un pilota polacco caduto in un canalone di Punta Penia e cinque giorni fa, sempre in Val di Fassa, sul Col Rodella aveva perso la vita un altoatesino, Thomas Oberperfler, precipitato in avvitamento per diversi metri.

Quello di oggi, tra l'altro, è il secondo incidente avvenuto con il parapendio. Il soccorso alpino, infatti, era già in Val di Fassa, nuovamente sul Col Rodella, dopo che un parapendio era finito contro le rocce. In quel caso, per fortuna, l'uomo è stato ritrovato vivo bloccato sulle rocce.