Andalo, carabiniere aggredito da un orso: “Il 24enne ha ferite su tutto il corpo, l’animale è spuntato all’improvviso”

ANDALO. L’aggressione è avvenuta intorno alle 23 di ieri, 22 agosto, lungo la passeggiata che gira attorno al laghetto di Andalo, la vittima, un carabiniere di 24enne si trovava assieme a un’altra persona quando l’orso è sbucato all’improvviso dalla boscaglia (QUI AGGIORNAMENTO).

Poco il tempo per rendersi conto di cosa stesse succedendo, il plantigrado gli è stato addosso e lo ha attaccato. “Ha riportato graffi e morsi su tutto il corpo, testa, braccia, schiena e gambe ma per fortuna non è in pericolo di vita”, spiega il sindaco di Andalo Alberto Perli.

Secondo al ricostruzione la persona che era con il carabiniere, fuori servizio, è riuscita a richiamare l’attenzione di altra gente, dopodiché è stato possibile far allontanare l’orso. Il carabiniere è stato soccorso e medicato per poi essere trasferito in ambulanza all’ospedale Santa Chiara di Trento.

“Si tratta di un esemplare ben noto – aggiunge il primo cittadino di Andalo – nei giorni precedenti aveva mostrato un’eccessiva confidenza, avvicinandosi a case e persone”. Dopo la notizia dell’aggressione sul posto è intervenuta la squadra anti-orso della Provincia che ha già provveduto a individuare e catturare l’esemplare responsabile dell’aggressione. La cattura è avvenuta verso le 4 di questa mattina.