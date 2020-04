Coronavirus, 8 nuovi decessi e 79 casi positivi in più in Alto Adige. Oltre 1700 i contagiati, 164 le vittime

Nel quotidiano bollettino dell'Azienda sanitaria altoatesina si registrano nelle ultime 24 ore 8 nuove morti 79 casi positivi in più. Sale a 1732 il numero di persone contagiate mentre le morti legate a Covid-19 diventano 164. 252 le persone guarite

BOLZANO. Nel quotidiano bollettino dell'Azienda sanitaria altoatesina, il bilancio della situazione Coronavirus in provincia registra 79 nuovi casi e 8 nuovi decessi, portando il numero complessivo a 1732 persone positive e 164 morti.

Nell'ambito dell'intensificazione dei tamponi somministrati, i laboratori dell'Azienda sanitaria, nelle ultime 24 ore, hanno analizzato 1097 tamponi, con un risultato di 79 positivi e il restante negativo. 16.825 sono i tamponi fino ad ora effettuati in provincia su 8819 persone.

Sono 229 i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti dei 7 ospedali dell'Azienda sanitaria e nella base logistica dell'esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco. I pazienti curati nelle cliniche private Villa Melitta e Bovincini sono 12. Altre 74 persone sono assistite come casi sospetti.

Sono 47 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva, mentre altre 9 sono state trasferite in analoghi reparti in Austria (Reutte, Lienz, Hall, Innsbruck e Feldkirch) e in Germania (Lipsia). Il numero di decessi legati a Covid-19 è invece di 164, di cui 109 negli ospedali e 55 nelle case di riposo.

3206 persone attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare. 3232 sono le persone che hanno già concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare. 6438 i cittadini ai quali sono state imposte misure di quarantena.

Gli operatori dell'Azienda sanitaria positivi al test del Coronavirus sono 183, a cui si aggiungono 10 medici di medicina generale e 2 pediatri di libera scelta. Sono 252 le persone guarite dal Covid-19.