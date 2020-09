Coronavirus, altra impennata di contagi in Trentino: sono quasi 70 nelle ultime 24 ore legati al mondo del lavoro

TRENTO. Dopo una settimana molto complicata (da lunedì 31 a lunedì 7 erano stati contati 257 contagi un numero che riportava, anche nel rapporto contagi/tamponi, la mente a metà aprile in piena fase lockdown) e due giornate relativamente tranquille con 3 positivi martedì e 7 mercoledì, oggi la situazione torna a complicarsi. Sono 68, infatti, i positivi trovati nelle ultime 24 ore, legati al mondo del lavoro.

Ed è ancora un focolaio legato al comparto della carne, diverso rispetto a quello ''scoppiato'' alla Furlani di Trento, nei giorni scorsi. Si tratta di un altro macello e i positivi sono stati trovati tra dipendenti e familiari dei lavoratori. Dei 68 casi, infatti, ben 60 sono riconducibili a questo focolaio.

Il quadro odierno mostra una situazione da tenere sotto stretto monitoraggio anche perché tra 4 giorni dovrebbero riaprire i battenti le scuole vero banco di prova per la tenuta del sistema dal punto di vista della diffusione del virus.

Il tutto in una situazione che anche nel vicino Alto Adige non pare tranquilla, anzi, con un rialzo dei contagi che oggi ha fatto registrare 20 nuovi positivi a fronte di circa 1.100 tamponi con 200 persone messe in isolamento in più rispetto alle precedenti 24 ore (al momento in provincia di Bolzano ci sono oltre 1.200 persone in quarantena).

mercoledì 9 settembre: 7 positivi e 1251 tamponi - 0,56%

martedì 8 settembre: 3 positivi e 593 tamponi - 0,5%

lunedì 7 settembre: 17 positivi e 322 tamponi -5,2%

domenica 6 settembre: 33 positivi e 1.438 tamponi - 2,3%

sabato 5 settembre: 53 positivi e 1708 tamponi - 3,1%

venerdì 4 settembre: 23 positivi e 1.925 tamponi - 1,19%

giovedì 3 settembre: 91 positivi e 2.317 tamponi - 3,93%

mercoledì 2 settembre: 33 positivi e 803 tamponi - 4,10%

martedì 1 settembre: 3 positivi e 695 tamponi - 0,43%

lunedì 31 agosto: 4 positivi e 122 tamponi - 3,57%

domenica 30 agosto: 8 positivi e 1.053 tamponi - 0,75%

sabato 29 agosto: 14 positivi e 1.365 tamponi - 1%

venerdì 28 agosto: 16 positivi e 1.390 tamponi - 1,15%

giovedì 27 agosto: 15 positivi e 1.351 tamponi - 1,11%

mercoledì 26 agosto: 7 positivi e 1.898 tamponi - 0,36%

martedì 25 agosto: 3 positivi e 530 tamponi - 0,56%

lunedì 24 agosto: 1 positivo e 374 tamponi - 0,27%