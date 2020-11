Coronavirus, contagiati in 60 Comuni del Trentino nelle ultime 24 ore. Pergine fa quasi come Trento. A Baselga di Piné 12 positivi

TRENTO. Trento, Rovereto e Pergine. Sono questi i comuni dove sono avvenuti i decessi legati al Covid nelle ultime 24 ore. Un bilancio pesantissimo di tre vittime che vanno a portare il totale a 36 in questa seconda ondata (506 i morti totali in Trentino da inizio epidemia). Il tutto a fronte di altri 210 positivi registrati con 2.759 tamponi realizzati quest'oggi. In questo modo sale di 176 unità il dato sulle persone attualmente certificate, con tampone, positive in Trentino per un totale di 2.162 contagiati. Di questi 1.804 stanno facendo la quarantena a casa, 134 si trovano in Rsa (ce ne sono 4 in più rispetto a ieri) e 161 sono le persone ricoverate in ospedale (31 in più rispetto a ieri). I guariti oggi sono 31.

Per quanto riguarda il dettaglio del contagio si aggrava la situazione a Pergine dove si registrano quasi tanti positivi che nel capoluogo (34 contro i 39 di Trento) portando, così, il rapporto tra positivi e residenti a ridosso dell'1% (siamo allo 0,94%). Quasi stazionaria la situazione nel comune con più contagiati in rapporto alla popolazione della provincia, Malè, che con 1 positivo in più resta sull'1,9%. Peggiora, invece, il dato di Baselga di Piné che oggi registra ben 12 contagi in più e porta il suo rapporto tra positivi e residenti allo 0,98% anche se il comune che preoccupa maggiormente nella zona è Bedollo con l'1,5% della popolazione risultata positiva.

Ecco il dettaglio del contagio nelle ultime 24 ore che ha riguardato 60 comuni:

Trento 39 positivi in più; Pergine Valsugana 34 contagi; Baselga di Piné 12 contagi; Altopiano della Vigolana 9 positivi; Rovereto 8; Predaia e Bedollo 6; Lavis, Mori, Caldonazzo, Castel Ivano e Calceranica, Cimone 4 contagi; Riva del Garda, Civezzano e Novella 3 contagi in più.

Cles, Mezzocorona, Tione di Trento, Ala, Comano Terme, Terre d'Adige, Fornace, Segonzano, Tenna, Carzano, Romeno, Scurelle, Palù del Fersina 2 contagi; Levico, Predazzo, Pieve di Bono, San Giovanni di Fassa, Cembra Lisignago, Canazei, Borgo Valsugana, Tesero, Besenello, Malé, Brentonico, Castello Molina di Fiemme, Giovo, Borgo d'Anaunia, Moena, Spiazzo, Calliano, Ziano di Fiemme, Giustino, Andalo, Nogaredo, Commezzadura, Primiero San Martino di Castrozza, Cavedago, Telve, Pieve Tesino, Fierozzo, Amblar-Don, Bieno, Torcegno, Ospedaletto 1 contagio in più.

A livello di rapporto percentuale di positivi per residenti ecco i comuni con i dati più alti, superiori all'1%: Malé 1,9%; Bedollo 1,5%; Dambel 1,4%; Castello Tesino e Palù del Fersina 1,2%; Sarnonico 1,1%.